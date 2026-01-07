大行晨報 - 觀望地緣局勢變化 美元反覆爭持｜大行晨報

委內瑞拉總統馬杜羅夫婦周一被押解至紐約聯邦法院，面對包括毒品恐怖主義、可卡因進口共謀等多項重罪指控。美國總統特朗普表示不僅要打擊所謂的毒品販運網絡，還明確表示要開放委內瑞拉豐富的石油資源，讓美國石油公司重返並重建當地能源基礎設施。他甚至警告，如果委內瑞拉新政府不配合，將發動第二次打擊，並暗示可能擴展到哥倫比亞和墨西哥。



委內瑞拉副總統羅德里格斯宣誓就任臨時總統，雖然表達了對馬杜羅的支持，但態度相對溫和，沒有明確表示抵抗。市場對美國突然向委內瑞拉發動軍事行動，更直接逮捕了總統馬杜羅及其妻子，這點燃了市場的避險情緒。這場突襲雖為短暫，卻撼動拉美地緣格局，能源供應不確定性急劇上升，投資者轉向黃金尋求庇護。而美元指數曾一度走高，但其後自高點回落；美國製造業數據持續低迷，顯示經濟面臨壓力，但強化了寬鬆預期的邏輯。本周市場另一焦點是本周五即將公布的美國12月非農就業數據，以及美聯儲今年的降息路徑。交易員普遍預計，2026年至少有兩次降息。



另外，日本央行行長植田和男出席日本銀行業協會主辦的新年會議時表示，如果經濟走勢符合預測，央行將繼續提高基準利率。植田和男稱，適當調整貨幣寬鬆政策將有助於實現穩定的通膨和更長期的經濟增長。2025年12月日本央行會議決定加息25個基點，至0.75厘，達到30年來最高水平，這是日本央行自2024年啟動緊縮周期以來的第3次升息。日本央行將於1月22日及23日召開會議，屆時央行將更新其經濟預測。



美元兌日圓繼續維持自去年年底以來的窄幅盤整局面，可留意12月中旬匯價在154.30附近獲見支撐，同時亦持於50天平均線之上，故若短期仍可守穩此區，或見美元兌日圓有機會正組織新一波上行走向。較近阻力先看157.30，阻力關鍵料為過去兩個月未能突破的158水準；預計其後將會矚目於160關口，延伸目標可看至160.60以至162水準。至於較近支持料為156及50天平均線155.40，下一級關注155及153水準。



美元兌瑞郎近日站穩於0.79水準上方，周一曾升見至0.7960水準，但其後抺去漲幅，整體上處於窄幅盤整格局。下方較大支持還有0.7850，隨後將會關注0.77及0.76水準，進一步參考0.75關口。至於阻力位參考0.80及11月5日高位0.8124，較大阻力料為0.8250。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報