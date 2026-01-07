大行晨報 - 英鎊短線動力仍強勁｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報
4小時前
產經 專欄
　　英國最新通脹升幅創8個月以來最低，11月英國整體消費物價指數（CPI）按年升幅由前值3.6%回落至3.2%，按月則下跌0.2%，前值為升0.1%。扣除食品、能源等的核心通脹按年升幅亦放緩至3.2%，兩者均低於市場預期。同時，英倫銀行於2025年12月議息會議中宣布減息0.25厘，將利率降至3.75厘，為2023年2月以來最低水平，不過今次會議投票結果顯示，央行貨幣政策委員會以5比4的結果下調利率，投票結果或顯示委員們對於利率路徑仍有較大分歧。

　　除此之外，英倫銀行貨幣政策前瞻暗示，現階段通脹已經足夠降溫，不排除進一步放寬貨幣政策，但同時表示，隨着利率逐漸接近中性水平，未來減息決策可能將面臨權衡。

　　近期受美國總統特朗普對委內瑞拉突然發起的軍事行動所影響，市場避險情緒升溫，但美元出現短線反彈後回落，美匯指數周一盤中短暫拉升至98.86水平，並未能突破50天線，導致英鎊、澳元、紐元及日圓等非美貨幣出現反彈。英鎊兌美元曾於去年第3季迎來整固，由去年7月1日高位約1.3788水平回落至11月4日約1.301水平。現時，英鎊兌美元已重返1.355水平。日線圖技術指標來看，英鎊兌美元14天相對強弱指數（RSI）暫時未見超買，短線不排除有機會上試1.36水平，若能成功守穩該位置，下一高位則為去年9月高位約1.372水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

