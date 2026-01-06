張日強 - 新盤旺勢二手睇樓量升溫 | 樓聲隨筆

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強
3小時前
整體市場氣氛漸見好轉，市場上暫時只有西沙新盤正在收票，由於該盤開價吸引，隨即引領大批客源前往參觀示範單位，連日來該盤參觀人流相當不俗，發展商亦順勢加推應市，除了該盤引領大批客源外，就連多個二手樓睇樓量亦受到帶動，當中以市區藍籌屋苑表現較佳，大部分屋苑睇樓量亦按周上升，相信市場亦有用家及投資者對二手樓具有一定興趣，尤其早前買賣雙方已商討了一段時間，近日市況好轉亦重返談判桌。

　　整體樓市氣氛表現不俗，受到多項利好消息帶動，樓市亦緩緩升溫，過去一年樓價已累升約3%，上月整體樓宇買賣錄逾8500宗，較去年11月的7121宗增加約20%，反映市況已呈回升跡象，市場用家及投資者亦逐步對樓市重拾信心，尤其剛於上周公布開價的西沙新盤，即時引領了大批客源湧出來，當中市場仍有實力投資客有意大手購貨，而該盤睇樓氣氛相當不俗，亦帶旺二手樓市場的睇樓量，市場多個屋苑的睇樓量亦按周升約3%至6%不等。

　　事實上，經過長假期節日氣氛漸散，睇樓活動亦逐步復常，由於市場上只有西沙新盤推出應市，未有其他新盤競爭下，二手樓市場的睇樓量亦隨即增加，各大指標屋苑於過去的周六日睇樓量亦有明顯的升幅，部分買賣雙方更是早前曾經洽商的個案，今次重返談判桌，預期隨着睇樓量升溫的實況下，成交量有機會逐級回升。

張日強

