Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 風險偏好弱化 澳元呈回跌風險｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　周末美國將委內瑞拉總統馬杜羅抓捕後，周一美元因避險需求而上漲。在地緣風險憂慮升溫的背景下，油價呈現拉鋸態勢，債券及黃金則因其避險屬性而走高。投資者正在評估此起事件的後續影響。另外，本周市場焦點亦落在即將密集發布的關鍵美國經濟數據，其中關鍵為美國12月就業數據。

　　近期一系列表現堅韌的美國經濟數據，已使市場開始考慮今年美國聯儲局降息步伐可能放緩。投資者同時也在關注美國總統特朗普對於下一任美聯儲主席的提名，市場預期新主席將持更為寬鬆的政策取向。

　　歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，匯價近日正緩緩走低，在周一更跌破1.17關口，為去年12月11日以來首次失守此關口，並且明確下破11月底以來的上升趨向線，再而RSI及隨機指數均告走低，預料歐羅兌美元短線或仍見進一步下調壓力。較近支撐先看50天平均線1.1640，下一級參考1.16及200天平均線1.1560水準，關鍵指向1.15關口。至於向上則為以25天平均線1.1720為依據，若後市匯價可重返此區之上，則可望歐羅有重新回穩的傾向，較近阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，其後則會矚目於9月17日高位1.1918以至1.20關口。

　　澳元兌美元在周一未有太大波動，尚見維持在近兩周的波動區間內，由於此前在12月大致上落於0.66至0.67，在突破頂部後亦為重新以0.67水準為依據，另一位置要留意是25天平均線，目前位於0.6655，若然此兩區見明確失守，則要慎防澳元有開展回調的風險。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6655及0.6610，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6575及0.6540水準。去年11月21日低位0.6421則是中期關鍵參考。至於上方阻力估計在0.6750及0.68關口，下一級預估在0.6950及0.70關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

最Hit
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
12小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
10小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
10小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
8小時前
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
11小時前
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
影視圈
7小時前
01:16
生擒馬杜羅︱馬杜羅夫婦否認控罪 庭上稱「我是正直的人，我仍是委國總統」
即時國際
1小時前
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
01:05
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
影視圈
17小時前
有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒
00:32
有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒
突發
12小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
20小時前
更多文章
大行晨報 - 澳元或可捕捉回升機會｜大行晨報
　　今周環球市場將有多項數據等待公布，重中之重則是將於本周五公布的2025年度最後一次美國非農就業數據，市場普遍預計美國12月失業率將輕微回落至4.5%，非農就業職位將增長5.5萬份。受上周末美國突然發起對委內瑞拉的軍事行動所影響，市場避險情緒升溫，美匯指數在執筆之時暫時回升至98.7水平，多隻非美貨幣均出現小幅回落。 　　另一邊廂，受通脹重新抬頭影響，市場揣測澳洲央行或將重啟加息周期。數據
3小時前
大行晨報
大行晨報 - 紐元醞釀進一步上揚動力｜大行晨報
　　美元指數在2025年全年累計下跌逾9%，創自2017年以來最大年度跌幅。美元指數2026年開局早盤持於98水準上方。當大部分主要央行的減息周期已接近尾聲之際，美國聯儲局則仍處於減息進程中，利差前景使美元在去年持續受壓。市場人士將繼續關注經濟數據，以研判美聯儲接下來的決策動向。 　　美元兌日圓12月中旬在154.30附近獲見支撐，同時亦持於50天平均線之上，或見美元兌日圓此浪回調將稍呈緩止
2026-01-05 02:00 HKT
大行晨報