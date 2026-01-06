大行晨報 - 風險偏好弱化 澳元呈回跌風險｜大行晨報

周末美國將委內瑞拉總統馬杜羅抓捕後，周一美元因避險需求而上漲。在地緣風險憂慮升溫的背景下，油價呈現拉鋸態勢，債券及黃金則因其避險屬性而走高。投資者正在評估此起事件的後續影響。另外，本周市場焦點亦落在即將密集發布的關鍵美國經濟數據，其中關鍵為美國12月就業數據。



近期一系列表現堅韌的美國經濟數據，已使市場開始考慮今年美國聯儲局降息步伐可能放緩。投資者同時也在關注美國總統特朗普對於下一任美聯儲主席的提名，市場預期新主席將持更為寬鬆的政策取向。



歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，匯價近日正緩緩走低，在周一更跌破1.17關口，為去年12月11日以來首次失守此關口，並且明確下破11月底以來的上升趨向線，再而RSI及隨機指數均告走低，預料歐羅兌美元短線或仍見進一步下調壓力。較近支撐先看50天平均線1.1640，下一級參考1.16及200天平均線1.1560水準，關鍵指向1.15關口。至於向上則為以25天平均線1.1720為依據，若後市匯價可重返此區之上，則可望歐羅有重新回穩的傾向，較近阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，其後則會矚目於9月17日高位1.1918以至1.20關口。



澳元兌美元在周一未有太大波動，尚見維持在近兩周的波動區間內，由於此前在12月大致上落於0.66至0.67，在突破頂部後亦為重新以0.67水準為依據，另一位置要留意是25天平均線，目前位於0.6655，若然此兩區見明確失守，則要慎防澳元有開展回調的風險。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6655及0.6610，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6575及0.6540水準。去年11月21日低位0.6421則是中期關鍵參考。至於上方阻力估計在0.6750及0.68關口，下一級預估在0.6950及0.70關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報