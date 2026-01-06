大行晨報 - 澳元或可捕捉回升機會｜大行晨報

今周環球市場將有多項數據等待公布，重中之重則是將於本周五公布的2025年度最後一次美國非農就業數據，市場普遍預計美國12月失業率將輕微回落至4.5%，非農就業職位將增長5.5萬份。受上周末美國突然發起對委內瑞拉的軍事行動所影響，市場避險情緒升溫，美匯指數在執筆之時暫時回升至98.7水平，多隻非美貨幣均出現小幅回落。



另一邊廂，受通脹重新抬頭影響，市場揣測澳洲央行或將重啟加息周期。數據顯示，澳洲去年第3季通脹飆升至3.2%，亦高於第2季度的2.1%，創自2024年第2季度以來的最高水平，並超出市場預期的3%。受汽油價格暴漲23.6%，以及電費上漲加快，商品通脹則攀升至5個季度來的高位。此外，服務業通脹從第2季度的3年低位，回升至3.5%。



澳洲央行在去年12月議息會議時，已宣布將利率維持在3.6%不變，為連續第3次會議按兵不動。澳央行稱，現階段國內的通脹前景偏向上行，經濟回升勢頭亦比預期的要強勁。議息聲明加深市場對澳洲央行重啟加息周期的憧憬。在其他西方主要央行逐漸下調利率之際，澳央行卻有機會重啟加息周期，消息或令澳元走勢向上，而且澳洲利率和其他主要國家的息差將拉闊。自去年11月下旬以來，澳元兌美元迎來一輪反彈，並一度高見0.6728，創2024年10月以來的高位，執筆之時受美元小幅上揚影響，澳元暫時回落至0.667水平，多項技術指標亦未達超買區域，我們認為澳元現時仍可小注追入以捕捉回升機會，初步目標價為0.68水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報