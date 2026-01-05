輪商精選 - 圓匯去年微升 留意日港「10064」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　步入2026年，投資者或會關注亞洲貨幣走勢將受哪些關鍵因素影響。在全球利率政策分歧、資金流向變化及地緣經濟環境持續演變的背景下，日圓和離岸人民幣或將成為市場焦點。儘管日本央行於12月加息，市場對未來加息步伐仍存分歧。彭博智庫指出，日本首相及財政政策前景、日本央行政策正常化進程，以及區內地緣經濟環境，均是影響日圓的重要因素。展望2026年，彭博智庫預期日本央行或需進一步調整政策以應對通脹及經濟復甦挑戰，惟政策指引或較為審慎。

　　截至上周五，每百日圓兌港元仍於5算水平之下，日圓於2025年終止自2021年起的4年連跌，全年錄得約0.5%輕微升幅。如看好日圓兌港元後市，可參考日港認購證「10064」，行使價5.3，實際槓桿約18.1倍，今年4月到期；如看淡日圓兌港元走勢，可留意日港認沽證「10063」，行使價4.8，實際槓桿約13.5倍，今年6月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。

