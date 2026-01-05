伍一山 - 恒指有望挑戰橫行區頂部 | 有錢圖

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山
40分鐘前
港股2026年首個交易日開門紅，恒指高開87點至25717，其後升幅迅速擴大，午後攀至全日高位26345，勁升715點，收市回順至26338，大升707點，美中不足是成交偏小，全日成交額僅1409億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位25554，高位26345，一周累升519點，以陽燭升破10周線（25970）阻力。周線技術指標改善，MACD牛熊，熊差連續兩周收窄；慢隨機指數發出買入訊號；9周RSI升至57.19。保歷加通道收窄，中線橫行格局未變。

　　恒指去年9月開始於高位橫行整固，區間頂部為27381，底部為25086。11月中開始，恒指於區間中軸之下運行，反彈屢次受制於10周線。恒指近期連續4周出現十字星，已指出有利反彈，上周以陽燭同時升破10周線和區間中軸，短期有望挑戰區間頂部阻力，惟若成交沒有相應增加，27300關口相信不易升破。

　　國企指數是日大升255點報9168，周線技術指標改善，MACD牛熊，熊差開始收窄；慢隨機指數發出買貨訊號，9周RSI升越中軸報52.55。國指20周線（9188）是短線阻力之一，升破有望上試9600水平。

中航科工升破下降軌

　　中航科工（2357）升6.8%收報4.24元，公司日前發公告，為進一步完善集團機載產業鏈，增強機載產業的協同效應，集團附屬公司中航機載與航空產業投資簽訂合夥企業份額轉讓協定，是次收購有助增強集團的航空機載產品核心競爭力。

　　走勢上，中航科工股價去年8月升至5.01元超買，RSI出現頂背馳，陰陽燭以十字星加大陰燭展開調整，近期於3.75元水平見小雙底，MACD出現底背馳，上周五以大陽燭升破降軌，可候回吐至4.15元買入，目標價5元，跌破3.95元止蝕。

伍一山

伍一山 - 恒指周線再現十字星利反彈 | 有錢圖
平安夜港股半日市反覆靠穩，恒指曾攀至全日高位25890，升116點，尾市回吐至全日低位25772，倒跌2點，收市報25818，升44點，半日成交925億元。 　　以周線圖分析，恒指上周低位25671，高位25927，一周累升128點，周線陰陽燭為十字星，已是連續4周出現這類爭持訊號。周線技術指標略為改善，MACD牛熊，熊差開始收窄；慢隨機指數維持沽貨訊號；9周RSI重返中軸之上報51.18，
2025-12-29 02:00 HKT
有錢圖