鄧力文 - 展望2026加密貨幣主題（一） | Exchange²

踏入2026年，回顧2025年加密市場的最大問題，其實並非技術欠缺，亦非監管過嚴，而是最簡單、最殘酷的一句話：「少人玩」。無論是DEX還是DAO，大家都不約而同地面對同一難題：流動性越來越乾、用戶越來越少、玩法越來越悶。說得直白點，市場就像一間裝潢華麗的賭場，但入面只有莊家，無人落注。就算規矩再公平，冇客都係白做。



期權有望重新帶動市場

從2020年的流動性挖礦，到2023至2024年的永續合約套利，加密世界經歷過一段所謂「懶人收益」的盛世。市場充滿各種不用動腦、年化20%起跳的簡單玩法，參與者只需鎖倉、挖礦、轉倉，收益自動流入。隨時間，這類套利空間被擠壓至幾乎消失。市場遊戲逐漸轉向機構化、效率化。在這個背景下，「期權」可能會成為2026年重新帶動市場流動性的關鍵工具。以Polymarket，Euphoria為例，它們把期權抽象成極簡單的介面：「你覺得今晚會落雨？」然後按個掣下注。用戶毋須理解波動率、delta或保證金，只需要：有直覺、有情緒、有一隻手指。這類應用既刺激、又容易上癮，實現咗期權最原始但最迷人的特質：小注博大、風險明確、即時反饋。



2026年的期權市場，將會出現清晰分流。第一層：大眾抽象應用。打造「可玩性」，例如Robinhood當年推動美國散戶期權爆炸性增長。今Polymarket成功處理超過90億美元交易，證明散戶唔怕期權。第二層：機構級基礎設施Rysk、Derive等協議針對DAO金庫、資產配置者與專業基金，提供全額抵押、結構化收益、波動率管理工具，唔講UX，講效能。



期權未必係牛市起點，但可能係下一場好戲的開場動畫。畢竟，加密市場最怕的唔係監管、唔係技術，而係無玩法。期權，可能就係令「無客落場」重新熱鬧的遊戲。



鄧力文