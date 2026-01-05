Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧力文 - 展望2026加密貨幣主題（一） | Exchange²

Exchange²
Exchange²
鄧力文
37分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

踏入2026年，回顧2025年加密市場的最大問題，其實並非技術欠缺，亦非監管過嚴，而是最簡單、最殘酷的一句話：「少人玩」。無論是DEX還是DAO，大家都不約而同地面對同一難題：流動性越來越乾、用戶越來越少、玩法越來越悶。說得直白點，市場就像一間裝潢華麗的賭場，但入面只有莊家，無人落注。就算規矩再公平，冇客都係白做。

期權有望重新帶動市場

　　從2020年的流動性挖礦，到2023至2024年的永續合約套利，加密世界經歷過一段所謂「懶人收益」的盛世。市場充滿各種不用動腦、年化20%起跳的簡單玩法，參與者只需鎖倉、挖礦、轉倉，收益自動流入。隨時間，這類套利空間被擠壓至幾乎消失。市場遊戲逐漸轉向機構化、效率化。在這個背景下，「期權」可能會成為2026年重新帶動市場流動性的關鍵工具。以Polymarket，Euphoria為例，它們把期權抽象成極簡單的介面：「你覺得今晚會落雨？」然後按個掣下注。用戶毋須理解波動率、delta或保證金，只需要：有直覺、有情緒、有一隻手指。這類應用既刺激、又容易上癮，實現咗期權最原始但最迷人的特質：小注博大、風險明確、即時反饋。

　　2026年的期權市場，將會出現清晰分流。第一層：大眾抽象應用。打造「可玩性」，例如Robinhood當年推動美國散戶期權爆炸性增長。今Polymarket成功處理超過90億美元交易，證明散戶唔怕期權。第二層：機構級基礎設施Rysk、Derive等協議針對DAO金庫、資產配置者與專業基金，提供全額抵押、結構化收益、波動率管理工具，唔講UX，講效能。

　　期權未必係牛市起點，但可能係下一場好戲的開場動畫。畢竟，加密市場最怕的唔係監管、唔係技術，而係無玩法。期權，可能就係令「無客落場」重新熱鬧的遊戲。

鄧力文

最Hit
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
3小時前
01:35
警冚元朗製毒工場｜被捕男歌手「狗毛」曾參與《全民造星》 唱歌彈結他功力被大讚
突發
8小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》王敏奕爆喊奪女配角多謝老爺 嫁曾國祥做曾志偉新抱曾有壓力
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》王敏奕爆喊奪女配角多謝老爺 嫁曾國祥做曾志偉新抱曾有壓力
影視圈
5小時前
萬千星輝2025丨紅地氈花旦爭妍鬥麗 佘詩曼腰間開大窿 陳自瑤半露酥胸張曦雯深V尺度大開
02:17
萬千星輝2025丨紅地氈花旦爭妍鬥麗 佘詩曼腰間開大窿 陳自瑤半露酥胸張曦雯深V尺度大開
影視圈
6小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
7小時前
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
00:40
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
影視圈
2小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
15小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
9小時前
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
3小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》囊括大灣區3大獎  佘詩曼冧莊視后 黃宗澤奪視帝笑容耐人尋味？
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》囊括大灣區3大獎  佘詩曼冧莊視后 黃宗澤奪視帝笑容耐人尋味？
影視圈
5小時前
更多文章
鄧力文 - 年底回顧誰活下來了？ | Exchange²
每當筆者出席活動，總有人問：「除咗Bitcoin，仲有咩幣值博？」這問題一年比一年難答。公鏈世界的殘酷在2025年展露無遺：你有用戶、你有收入、你就能活下去；如果只剩敘事、沒人留在鏈上，那再多的TVL和交易量也是多餘。 　　近年底就把握機會與大家一同回顧幣圈各大公鏈的情況。根據PANews團隊與DefiLlama、Artemis數據，2025年全網26條主流公鏈整體TVL年增率僅為5.89%
2025-12-29 02:00 HKT
Exchange²