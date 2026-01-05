張日強 - 大盤搶攻率先打響第一槍 | 樓聲隨筆

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強
40分鐘前
正式踏入2026年，各大發展商已部署今年的推盤計劃，雖然西沙新盤於去年底開價，惟正式開售將會安排於本月內進行，故該盤算是為今年率先打響第一槍，受到去年多項利好因素刺激，當中包括政府推出的新房策措施，再加上本港銀行2度減息成為誘因，用家及投資者紛紛乘勢搶貨，導致去年全年新盤成交量突破2萬宗，屬有紀錄以來的新高數字，預期發展商將會延續旺勢，月內將陸續有新盤應市，以便捕捉樓市先機。 
新盤陸續推 捕捉樓市先機

　　樓市經過去年「過山車」的洗禮後，樓價由級級下跌後出現倒升的實況，去年首11個月已累升約3%，一洗過去3年的頹勢，相信是受惠多項利好因素，包括政府去年初《財政預算案》實施的百元印花稅門檻由樓價300萬上調至400萬或以下物業，加上下半年錄得連環減息等，隨即引領大批用家及投資者或大手客更加快入市步伐，以致成交量急速升溫，而樓價更連續6個月錄得升幅，反映樓價受到政策及連環減息的推動錄得緩緩升溫。

　　受到多項利好因素帶動，上月整體樓宇買賣錄逾8500宗，較去年11月的7121宗增加約20%，並自去年4月後首次重逾8500宗水平，而截至上月30日已錄80219宗，較去年全年67979宗高出約18%，亦創4年新高，整體成交量彈升將有助後市發展，發展商亦順勢加快推盤步伐，其中西沙大盤更率先搶攻，該盤每呎開價1.09萬，入場價343萬，由於連日來參觀及收票情況極為理想，發展商更順勢加推應市，以近日用家及投資者入票走勢了解，預期正式推售時可順利開出紅盤。

　　事實上，整體樓市已趨向平穩，尤其去年樓價已累升約3%，發展商亦逐步加快推盤步伐，雖說目前市場上只有西沙大盤收票中，暫時仍未有其他新盤加入戰團，惟各方都有意先行觀察西沙大盤的銷情再作部署，由於每年3月期間都有機會出現樓市小陽春局面，預期部分發展商已計劃於農曆新年前開盤，以便捕捉樓市升溫的契機。

