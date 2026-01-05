Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉偉利 - 失去靈魂的投資 | 巨B講投資

劉偉利
39分鐘前
產經 專欄
內容

　　資本市場的浪潮總能重塑一切事物的容顏。還記得街角那間曾被食評人驚豔的小館嗎？當它掛上上市公司的招牌，那份灶火間的執著便悄然讓位於標準作業流程，獨特風味被稀釋成安全卻平庸的配方。鄰里小舖獲得注資後，帳本上跳動的數字往往比顧客的面孔更為清晰，那份溫暖的人情味，在對投資人每季度的業績交代中，不知不覺成了無法計入報表的奢侈。這種轉變猶如雙面刃：優處在於獲得了擴張的燃料，讓好產品能被更多人看見；劣勢則是靈魂在流程中被磨平，最初的忠實擁躉感到背叛，品牌淪為資本遊戲中可複製的符號。

　　這是一種無聲的置換。而最鮮明的寓言，莫過於比特幣。它誕生於2008年金融海嘯的廢墟中，創始人中本聰在白皮書裏勾勒的，是一個無需信任任何中央機構的點對點電子現金系統，只有2100萬個，不存在任何中央結算系統。其創世區塊上永恆刻錄著《泰晤士報》的標題，那是對舊金融體系失效的沉默控訴。它曾是小眾技術精英與自由主義者的烏托邦夢想，純粹而叛逆。然而，當它被裝入全球各大交易所的閃亮櫥窗，被細緻地包裝成期貨、ETF與結構性產品，被納入上市公司資產負債表與監管機構的框架時，其靈魂深處那「去中心化」的嘶喊，早已淹沒在全球資本的洶湧潮聲之中。今天的比特幣網絡或許仍運行於去中心化的區塊鏈上，但其定價權、流動性入口與托管服務，已高度集中於少數巨型平台與基金手中。它成功了，舉世矚目，卻也無可避免地異化了。

　　然而，這未必是場純然的悲劇，而是市場冷酷而實用的進化論。浪潮所過之處，事物偏離最初的藍圖，卻可能抵達更遼闊的商業彼岸。市場用價格投票，接納了這些「失去靈魂」卻更易流通、更便於管理的新形態。對投資者而言，感傷懷舊無濟於事，真正的智慧在於認清這條變軌的必然性。我們的策略不該錨定於一個靜止的、浪漫化的「初心」，而應預判並駕馭這場持續的「形變」。當小店變成連鎖，投資邏輯就從獨特品味轉向可複製的擴張模型與供應鏈效率；當加密貨幣成為主流資產類別，分析框架就必須從技術信仰切換至宏觀流動性、監管動向與機構持倉行為。

　　穿透紛繁的變化，會發現那真正巋然不動的基石，正是人性本身。貪婪與恐懼，對錯失的焦慮與對獲利的渴求，這些古老的情緒從未改變。它們是驅動一切從烏托邦走向現實、從理想主義邁向實用主義的永恆底層動力，也是所有「變形記」背後那雙看不見的手。因此，最高明的投資，或許不是徒勞地尋找永不褪色的標的，而是深刻理解「變化」本身才是唯一的常數，並清醒地知曉，在那一切浮動的價格與更迭的模式之下，我們所最終衡量的，始終是那未曾進化也永不褪色的人性，以及它在與冰冷資本碰撞時，所迸發出的驚人適應力與代價。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利

