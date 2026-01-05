Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 紐元醞釀進一步上揚動力｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
40分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美元指數在2025年全年累計下跌逾9%，創自2017年以來最大年度跌幅。美元指數2026年開局早盤持於98水準上方。當大部分主要央行的減息周期已接近尾聲之際，美國聯儲局則仍處於減息進程中，利差前景使美元在去年持續受壓。市場人士將繼續關注經濟數據，以研判美聯儲接下來的決策動向。

　　美元兌日圓12月中旬在154.30附近獲見支撐，同時亦持於50天平均線之上，或見美元兌日圓此浪回調將稍呈緩止。較近阻力先看157.10，阻力關鍵料為過去兩個月未能突破的158水準；預計其後將會矚目於160關口，延伸可看至160.60以至162水準。較近支持料為156及50天平均線155.40，下一級關注155及153水準。

　　英鎊兌美元2025年上漲約7.5%，創8年來最大的年度漲幅。投資者預計英倫銀行將在2026年上半年至少降息一次，並認為明年年底前再降息一次的可能性約為50%。技術圖表所見，英鎊兌美元在突破近期頂部後，短期或可望脫離過去兩周的整固行情。當前阻位預料為1.3550及1.36，之後關鍵指向9月17日高位1.3726以至1.38關口。支持位回看1.3440及25天平均線1.34，下一級參考1.33以至1.32水準。

　　紐元兌美元走勢，技術圖表所見，由去年10月至今，紐元走勢形成一頭肩底形態，頸線位置在0.5860附近，若可明確衝破，將會視為一個重要的走強訊號。支持位估計為100天平均線0.5780及0.5710，下一級關鍵指向0.5610及0.5570水準。而自去年5月以來，0.58及200天平均線是紐元的重要分界線，故將會繼續留意0.58以及目前200天平均線0.5860，其後關鍵預估為0.59及0.60關口，再而看至0.6050水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

最Hit
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
3小時前
01:35
警冚元朗製毒工場｜被捕男歌手「狗毛」曾參與《全民造星》 唱歌彈結他功力被大讚
突發
8小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》王敏奕爆喊奪女配角多謝老爺 嫁曾國祥做曾志偉新抱曾有壓力
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》王敏奕爆喊奪女配角多謝老爺 嫁曾國祥做曾志偉新抱曾有壓力
影視圈
5小時前
萬千星輝2025丨紅地氈花旦爭妍鬥麗 佘詩曼腰間開大窿 陳自瑤半露酥胸張曦雯深V尺度大開
02:17
萬千星輝2025丨紅地氈花旦爭妍鬥麗 佘詩曼腰間開大窿 陳自瑤半露酥胸張曦雯深V尺度大開
影視圈
6小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
7小時前
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
00:40
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
影視圈
2小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
15小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
9小時前
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
3小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》囊括大灣區3大獎  佘詩曼冧莊視后 黃宗澤奪視帝笑容耐人尋味？
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》囊括大灣區3大獎  佘詩曼冧莊視后 黃宗澤奪視帝笑容耐人尋味？
影視圈
5小時前
更多文章
大行晨報 - 金價短線宜觀望｜大行晨報
　　新年伊始，筆者首先祝大家新年快樂，祝大家2026年馬到功成。美國聯儲局在2025年結束前發布12月議息會議紀錄，紀錄顯示貨幣政策委員會內部分歧仍較大，大多數官員認為隨着通脹持續回落，繼續減息將是合適的做法，但也有一些決策者主張在一段時間內按兵不動。彭博最新利率期貨顯示，華爾街交易員對2026年減息兩次的預期不變。美匯指數在2025年最後一個交易日小幅上揚，執筆之時正於98.26水平徘徊。
2026-01-02 02:00 HKT
大行晨報