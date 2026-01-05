大行晨報 - 紐元醞釀進一步上揚動力｜大行晨報

美元指數在2025年全年累計下跌逾9%，創自2017年以來最大年度跌幅。美元指數2026年開局早盤持於98水準上方。當大部分主要央行的減息周期已接近尾聲之際，美國聯儲局則仍處於減息進程中，利差前景使美元在去年持續受壓。市場人士將繼續關注經濟數據，以研判美聯儲接下來的決策動向。



美元兌日圓12月中旬在154.30附近獲見支撐，同時亦持於50天平均線之上，或見美元兌日圓此浪回調將稍呈緩止。較近阻力先看157.10，阻力關鍵料為過去兩個月未能突破的158水準；預計其後將會矚目於160關口，延伸可看至160.60以至162水準。較近支持料為156及50天平均線155.40，下一級關注155及153水準。



英鎊兌美元2025年上漲約7.5%，創8年來最大的年度漲幅。投資者預計英倫銀行將在2026年上半年至少降息一次，並認為明年年底前再降息一次的可能性約為50%。技術圖表所見，英鎊兌美元在突破近期頂部後，短期或可望脫離過去兩周的整固行情。當前阻位預料為1.3550及1.36，之後關鍵指向9月17日高位1.3726以至1.38關口。支持位回看1.3440及25天平均線1.34，下一級參考1.33以至1.32水準。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，由去年10月至今，紐元走勢形成一頭肩底形態，頸線位置在0.5860附近，若可明確衝破，將會視為一個重要的走強訊號。支持位估計為100天平均線0.5780及0.5710，下一級關鍵指向0.5610及0.5570水準。而自去年5月以來，0.58及200天平均線是紐元的重要分界線，故將會繼續留意0.58以及目前200天平均線0.5860，其後關鍵預估為0.59及0.60關口，再而看至0.6050水準。



