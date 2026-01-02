潘紀虹 - 50歲開始投資不算遲 | 積金虹途

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　很多退休人士回首過去，最常感到後悔的，並不是年輕時沒有多花點錢，而是感嘆當年未有提早規劃財務，錯失投資增值的良機。

　　不過，假如您現在年約50歲，距離退休還有一段時間，收入仍處於高峰、家庭支出相對下降，亦累積了一定規模的儲蓄，其實一切仍未太遲，反而是您為第二人生打好基礎的黃金時刻。 

別將雞蛋放在同一籃子裏

　　根據永明金融對強積金成員的內部分析，約有11.6萬名成員只持有單一市場或單一資產類別基金，而50歲或以上成員當中，更有逾兩成人出現資產過於集中的情況。換言之，隨着年齡增長，部分成員傾向將儲蓄投放在同一籃子裏，過分倚重單一市場或地區的基金，在經濟前景不明朗的情況下，未必能有效分散風險。

　　與其孤注一擲，過分擔心短期投資回報的升跌，不如透過分散投資於不同資產類別（如股票、債券、混合資產）及不同地區市場，並按照風險水平、投資目標和人生階段等因素，建立更「抗震」的組合，令退休生活更有保障。

按100法則調整投資風險

　　其中一個分散資產的方法為「100法則」，即以「100減年齡」去估算較高風險資產（如股票）的投資比例，其餘則放在較低風險資產（如債券及混合資產）。例如55歲可考慮投放45%於風險較高的資產；60歲時則減至40%，如此類推。這個方法只是一個簡單框架，投資者也可根據個人風險承受能力、退休年期及其他資產安排作調整。

　　臨近退休，資產除了要穩健，亦要顧及日後提取的靈活性，避免過度依賴高波動或較難變現的工具，例如私募信貸、地產或結構性產品，應優先考慮投放透明度較高、流動性較強、風險較易管理的基金選項，包括債券、混合資產基金或低波動穩健型基金等，投資涉及風險，須定期檢視是否仍切合自己需要。

　　強積金理應視在長期投資，只要您仍在供款，退休儲備就仍有機會隨時間增值，由50歲開始調整投資策略，一樣有時間累積財富，活出更豐富自由的第二人生。

香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理
潘紀虹

