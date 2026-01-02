張日強 - 西沙大盤參觀人流有啟示 | 樓聲隨筆

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強
1小時前
整體樓市氣氛好轉，過去一年樓價已累升約3%，表現相對理想，現時已正式踏入2026年，於去年底壓軸開價的西沙大盤，由於每呎開價約1.09萬，較去年5月開價輕微加幅約5%，仍然有其獨特吸引力。近日該盤開放示範單位以來，連日來都引領了大批睇樓客到場參觀，並且取得不俗的入票數字，加上發展商採限量推售策略，預期首批單位可取得理想銷情，甚至再度開出紅盤。

　　市況逐漸回穩，發展商推盤步伐亦逐步回穩，西沙大盤於2025年壓軸登場，該盤日前正式推出，發展商限量推出148伙，每呎開價約1.09萬，最低入場價約343萬，貼近市價售價，雖然較第1期的開價輕微調高了約5%，惟上次開售時（去年5月）取得連環報捷的實況，發展商多次限量加推單位都錄得開紅盤，用家及投資者紛紛追捧，並於極短時間內售逾1500伙的佳績，預期今次開價將可引領各路客源湧出來，料發展商亦會沿用上次策略分階段推出應市，只要採取適量的加推提價策略，料可為樓盤連環開出紅盤。

　　事實上，整體樓市氣氛已見好轉，目前市場上只有西沙新盤推出應市，雖然開價較去年5月首期開售時調高約5%，惟當時仍未出現連環減息的效應，並且於短時間內沽逾1500伙，以及市場仍有大批向隅客，預期今次開售可取得不俗的銷情。

張日強

張日強 - 西沙大盤開價貼市引領各路客源 | 樓聲隨筆
整體市場氣氛漸見好轉，發展商推盤步伐亦逐步回穩，2025年最後壓軸新盤終於出籠，西沙大盤昨日正式推出，每呎開價約1.09萬，最低入場價約343萬，貼近市價售價，雖然較第1期的開價輕微調高約5%，惟上次開售時（今年5月）取得連環報捷的實況，多次加推單位都錄得開紅盤，用家及投資者紛紛追捧，並於極短時間內售逾1500伙的佳績，預期今次的開價將可引領各路客源湧出來，料可為樓市注入新動力。 　　發展商
2025-12-31 02:00 HKT
