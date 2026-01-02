大行晨報 - 歐羅續呈穩步上揚走勢｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美元本周繼續回升，先在周二晚美國聯儲局12月會議紀錄公布後保持漲勢，投資者試圖解析貨幣政策的走向。會議紀錄顯示，在對當前美國經濟面臨的風險進行深入細緻的辯論後，美聯儲在12月會議上決定降息。12月會議後發布的最新預測顯示，美聯儲預計2026年只會降息一次，而新政策聲明中的措辭表明，在新數據顯示通脹再次下降或失業率上升超過預期之前，聯儲可能會暫時按兵不動。市場目前預計2026年將降息約50個基點。

　　到2025年最後一個交易日，美元持穩，日內公布的數據顯示，美國上周初領失業金人數降至一個月低點19.9萬，優於市場預期。美元指數在2025年全年累計下跌逾9%，創下自2017年以來最大年度跌幅。

　　與美聯儲形成鮮明對比的是，市場預計歐洲央行在2026年不會採取任何政策行動。頗具影響力的歐洲央行決策者施納貝爾上周表示，她預計在可預見的未來不會加息。她本月早些時候曾稱，預計下一步行動將是加息，導致整個歐羅區借貸成本攀升。

　　近日歐羅兌美元波動收窄在1.17區間，回顧12月的走勢都是逐級緩步上揚，故近日在此區整固後，若可上破近兩周未能闖過的1.18水準，料見歐羅可延續緩步上行的走勢。另外，匯價近月亦見持穩在25天平均線上方，目前處於1.1710，視為短線支撐依據。較大支持看至1.1610及1.1550，關鍵參考11月5日低位1.1468。阻力預料為1.1800及1.1860，下一級指向9月17日高位1.1918以至1.20關口。

　　美元兌加元走勢，從技術圖表所見，RSI及隨機指數開始呈現回升，MACD指標亦正趨向上破訊號線，而匯價近日似乎亦在1.36區間獲見支撐，預計若後市可重返1.3730水準之上，將可更為鞏固其反彈行情。延伸阻力看至在1.38及1.39，下一級料為1.40及1.4140水準。至於支撐回看1.3640，關鍵看至1.3550水準附近，在去年6月至7月，匯價曾3度於此水準附近獲見支撐；較大支持料為1.35及1.3440。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
