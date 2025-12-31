輪商精選 - 圓匯靠穩 留意日港「10064」購 | 窩輪熱炒特區

投資者或會關注2026年G10主要貨幣走勢將如何演變，在全球經濟復甦步伐不一、各國央行政策分歧加劇的背景下，市場預期外匯市場或將充滿不確定性。



日圓方面，2025年全年至今兌美元下跌約0.6%，反映市場對日本經濟及政策前景的審慎態度。日本央行於12月加息，但未來加息步伐仍存分歧。彭博智庫指，新任首相及財政政策走向、日本央行貨幣政策正常化進程，以及區內地緣經濟環境，均是影響日圓的重要因素。



展望2026年，市場預期日本央行或需進一步調整政策以應對通脹及經濟復甦挑戰，惟政策指引仍較為審慎。政府會否對日圓採取措施亦可能成為市場關注點，特別是日本財務大臣片山皋月本月表示，將採取適當措施應對過度匯率波動。



每百日圓兌港元近期持續於5算水平之下。如看好日圓兌港元走勢，可參考日港認購證「10064」，行使價5.3，實際槓桿約17.4倍，26年4月到期；如看淡日圓兌港元走勢，可參考日港認沽證「10063」，行使價4.8，實際槓桿約13.1倍，26年6月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。



