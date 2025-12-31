聞風至 - 中芯兜底回升勢頭不俗 | 鮮股落鑊

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股上落格局不變，恒生指數接近平開過後，早段曾跌24點報25611點。惟低位迅即回升，午後更發力向上，最高曾見25930點，升295點。收報25854點，升219點。全日成交金額回落兩千億以下，僅1997.7億元。

　　半導體龍頭股中芯國際（981）近期股價展現強勁兜底回升態勢，昨日抽升逾4%收報72.5元，短線有勢向上挑戰75元關口之關鍵阻力位。一旦成功突破，有望再向80至86元區間進發。

　　基本面方面，中芯國際第3季純利達1.92億美元，按年升近3成。產能利用率增至95.8%，按季升3.3個百分點。據公司指引，在國際財務報告準則下，料第4季收入按季持平到增長2%，毛利率指引介乎18%至20%。

短線有望挑戰75元關

　　更引人注目的是，市場近日傳出TikTok母公司字節跳動計劃於2026年大規模採購華為昇騰AI晶片，定單總額或超過400億元人民幣。雖然直接受益者是華為，但作為華為先進製程最主要的代工夥伴，中芯國際在7nm及以下節點的產能將間接受惠。這筆巨額定單有望顯著拉動中芯在AI算力領域的角色地位，進一步鞏固其在國產替代鏈條中的核心位置。

　　放眼2026年，中芯國際的成長潛力不容小覷。公司維持高強度資本開支，先進製程與成熟製程雙線擴產將陸續釋放，市場預期全年營收增長可達15%至20%。同時，在地緣風險與AI需求爆發的雙重推動下，國內客戶定單佔比持續提升，先進節點良率改善也將帶動毛利率重返30%以上水準。多間國際大行近期上調盈利預測，目標價普遍落在70至95元區間，反映機構對中長期前景的樂觀態度。

　　另一方面，存儲晶片價格急漲可能傳導至下游市場形成成本壓力，但中芯國際卻可能成為受惠股之一。事實上，中芯國際早期在記憶體領域並非完全空白。早在2000年代，中芯國際曾與多間國際記憶體大廠合作，提供NOR Flash等嵌入式快閃記憶體的代工服務，並在成熟製程（如90nm至45nm節點）上累積豐富經驗。

　　若是記憶體價格居高不下，中芯的代工定單亦可望回升，為其業績帶來新的增長亮點。

聞風至

