張日強 - 西沙大盤開價貼市引領各路客源 | 樓聲隨筆

張日強
13分鐘前
產經 專欄
整體市場氣氛漸見好轉，發展商推盤步伐亦逐步回穩，2025年最後壓軸新盤終於出籠，西沙大盤昨日正式推出，每呎開價約1.09萬，最低入場價約343萬，貼近市價售價，雖然較第1期的開價輕微調高約5%，惟上次開售時（今年5月）取得連環報捷的實況，多次加推單位都錄得開紅盤，用家及投資者紛紛追捧，並於極短時間內售逾1500伙的佳績，預期今次的開價將可引領各路客源湧出來，料可為樓市注入新動力。

　　發展商為西沙新盤於過去一個月期間頻頻軟銷及推廣，讓市場各路客源對該盤有更充分了解，今次每呎開價約1.09萬，入場價約343萬，雖然較上次1期開價稍為調高5%，惟仍算極具吸引力，加上市場近乎未有新盤推出，對市場應有一定吸引力，尤其今年5月推售時於短期內沽出逾1500伙，相信市場仍有大批向隅客等待中。此外，年中開售時本港銀行仍未落實減息的推動力，及至9月及10月期間，本港銀行2度跟隨美國聯儲局減息步伐，當時導致市場新盤及二手樓的成交量級級彈升，料今次開價吸引亦可推動成交量。

　　事實上，整體樓市氣氛已見回穩，發展商推盤步伐逐步加快，其中西沙大盤最積極，該盤於本年底前正式開價，由於開價相對吸引，加上今年5月開售時取得理想成績，市場仍有大批向隅客源，預期可引領市場各路客源湧出來。

張日強

