大行晨報 - 紐元持於0.58水準 維持上升趨向｜大行晨報

在新年假期前，大多數市場的經濟日程較為清淡。全美不動產協會（NAR）周一數據顯示，美國成屋待完成銷售11月環比增長3.3%，此前10月數據上修至增長2.4%。該銷售指數升至自2023年2月以來的最高水平。周二將公布聯邦公開市場委員會本月的會議記錄，美聯儲在此次會議上下調了利率，並預計明年將再降息一次，但市場預計大約將降息兩次。



英鎊兌美元周初仍然持穩於1.35水準附近，今年以來累計漲約8%。投資者預計英倫銀行將在2026年上半年至少降息一次，並認為明年年底前再降息一次的可能性約為50%。技術圖表所見，英鎊兌美元在上周初終於突破近期頂部，短期或可望脫離過去兩周的整固行情。當前阻位預料為1.3540及1.36，之後關鍵指向9月17日高位1.3726以至1.38關口。支持位回看1.3460及25天平均線1.3370，下一級參考1.33以至1.32水準。



美元兌瑞郎走勢，匯價近日於0.7850稍見走穩，再而圖表見RSI及隨機指數亦已見超賣區域上揚，可望美元正醞釀反撲動能。除了0.7850，下個支持將會關注0.77及0.76水準，進一步參考0.75關口。至於阻力位參考0.80及11月5日高位0.8124，較大阻力料為0.8250。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，由10月至今，紐元走勢形成一頭肩底形態，頸線位置在0.5860附近，若可明確衝破，將會視為一個重要的走強訊號。支持位估計為100天平均線0.5780及0.5710，下一級關鍵指向0.5610及0.5570水準。而自今年5月以來，0.58及200天平均線是紐元的重要分界線，故將會繼續留意0.58以及目前200天平均線0.5860，其後關鍵預估為0.59及0.60關口，再而看至0.6050水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報