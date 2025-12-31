大行晨報 - 紐元持於0.58水準 維持上升趨向｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

13分鐘前
　　在新年假期前，大多數市場的經濟日程較為清淡。全美不動產協會（NAR）周一數據顯示，美國成屋待完成銷售11月環比增長3.3%，此前10月數據上修至增長2.4%。該銷售指數升至自2023年2月以來的最高水平。周二將公布聯邦公開市場委員會本月的會議記錄，美聯儲在此次會議上下調了利率，並預計明年將再降息一次，但市場預計大約將降息兩次。

　　英鎊兌美元周初仍然持穩於1.35水準附近，今年以來累計漲約8%。投資者預計英倫銀行將在2026年上半年至少降息一次，並認為明年年底前再降息一次的可能性約為50%。技術圖表所見，英鎊兌美元在上周初終於突破近期頂部，短期或可望脫離過去兩周的整固行情。當前阻位預料為1.3540及1.36，之後關鍵指向9月17日高位1.3726以至1.38關口。支持位回看1.3460及25天平均線1.3370，下一級參考1.33以至1.32水準。

　　美元兌瑞郎走勢，匯價近日於0.7850稍見走穩，再而圖表見RSI及隨機指數亦已見超賣區域上揚，可望美元正醞釀反撲動能。除了0.7850，下個支持將會關注0.77及0.76水準，進一步參考0.75關口。至於阻力位參考0.80及11月5日高位0.8124，較大阻力料為0.8250。

　　紐元兌美元走勢，技術圖表所見，由10月至今，紐元走勢形成一頭肩底形態，頸線位置在0.5860附近，若可明確衝破，將會視為一個重要的走強訊號。支持位估計為100天平均線0.5780及0.5710，下一級關鍵指向0.5610及0.5570水準。而自今年5月以來，0.58及200天平均線是紐元的重要分界線，故將會繼續留意0.58以及目前200天平均線0.5860，其後關鍵預估為0.59及0.60關口，再而看至0.6050水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報 - 澳元再創年內高位｜大行晨報
　　美國10月非農就業人數創5年以來最大降幅，11月恢復成長但整體依然乏力，失業率升至4年高點。美國勞工統計局數據顯示，美國10月非農就業職位按月大減10.5萬個，11月非農就業職位則新增6.4萬個，失業率微升至4.6%。雖然美國早前公布的經濟數據勝市場預期，第3季國內生產總值初值按季增長4.3%，但失業率續上升或不利美元走勢；加上美國消費者信心連續第5個月轉差。世界大型企業研究會（Confere
13分鐘前
大行晨報
大行晨報 - 人幣短線有望再下一城｜大行晨報
　　美國核心通脹意外放緩至逾4年來新低。數據顯示，美國11月消費物價指數（CPI）按年上升2.7%，遠低於市場預期的上漲3.1%。核心通脹按年上升2.6%，市場原預期為上漲3%。通脹持續放緩，或加深市場對於聯儲局明年繼續減息的預期。另外，市場仍在等待聯儲局公布新任主席。熱門人選白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，美國核心通脹處於或低於目標水平，聯儲局仍有充足空間減息。不過，仍有FOMC成員表示不急於
2025-12-30 02:00 HKT
大行晨報