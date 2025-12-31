大行晨報 - 澳元再創年內高位｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美國10月非農就業人數創5年以來最大降幅，11月恢復成長但整體依然乏力，失業率升至4年高點。美國勞工統計局數據顯示，美國10月非農就業職位按月大減10.5萬個，11月非農就業職位則新增6.4萬個，失業率微升至4.6%。雖然美國早前公布的經濟數據勝市場預期，第3季國內生產總值初值按季增長4.3%，但失業率續上升或不利美元走勢；加上美國消費者信心連續第5個月轉差。世界大型企業研究會（Conference Board）公布，12月美國消費者信心指數降至89.1，低於預期。反映消費者對商業及就業市場評估的現況指數則創2021年2月以來最低水平。美匯指數在2025年仍於低位約98水平徘徊上落。

　　另一邊廂，我們曾於今年12月9日本刊專欄提醒投資者澳元兌美元年底前不排除再度上試今年高位，澳元近期走勢完全命中我們預期。由於美元近期回落，以及市場對澳洲央行利率路徑偏鷹的預期，澳元兌美元於本周一盤中升至0.6728，創去年10月以來高位。澳洲央行12月議息會議時符合市場預期將利率維持在3.6%不變，為連續第3次會議按兵不動。央行議息聲明稱，近期數據顯示國內通脹風險已偏向上行，仍需時間去評估通脹壓力會否持續。澳洲國內經濟前景、通脹預期以及央行貨幣政策的限制性程度仍存在較大的不確定性。澳央行議息聲明加深市場對澳央行或重啟加息周期的預期，這個看法不排除利好澳元走勢。執筆之時，澳元正於0.67水平徘徊，由於澳元兌美元已逼近超買區間，我們認為澳元短線不排除出現獲利回吐盤，從而令到澳元出現整固。澳元兌美元若能成功守穩0.67水平，下一高位將是2024年高位約0.693水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

