聞風至 - 新特能源破位值博 | 鮮股落鑊

港股於聖誕長假期後重開，恒生指數一度收復兩萬六關，惜關上阻力不輕，大市午後掉頭倒跌，最終以接近低位報收，造25635點，跌183點。全日成交金額重上兩千億水平，達2245.1億元。



新特能源（1799）走勢出現抬頭跡象，該股昨日自7至7.5元的橫行區水平抽升逾5%，衝上7.7元收市，走勢上已是突破橫行區阻力，有望形成新升浪，重新挑戰8元阻力，以及11月份高位9.25元。



有望挑戰8元阻力



據內媒報道指，市場監管總局近日在安徽合肥對光伏行業開展價格競爭秩序合規指導。市場監管總局將通過加大產品質量監督力度、加強價格和反不正當競爭執法等手段，嚴厲查處違法違規行為，切實維護市場公平競爭秩序，推動光伏行業規範健康可持續發展。



消息意味中央的「反內卷」行動繼續推進當中，再加上此前多晶硅產能收儲平台正式成立，在落後產品退場及收儲平台回購兩重發力下，光伏產品價格回升在望，行業盈利能力亦可望回升。



此前在11月份，已有消息傳出，內地多間硅片企業聯合挺價，相信踏入2026年，光伏產品加價的能見度相當高。



對於新特能源而言，其作為多晶硅龍頭之一，應有較大的盈利空間，於2025年首3季，該集團累計虧損5.27億元（人民幣，下同），單看第3季度虧損達2.71億元，表現較2023年財年之純利43.45億元相去甚遠。



股價方面，新特能源已較2021年高位31.3港元累跌75%，反彈空間巨大，相信該股要等待出現結實的經營數據，才能吸引市場主力資金重新流入，但觀乎光伏市場最新動向，以及該股股價見底味濃，現價正處於值博率高企的時刻。



近年來，新特能源持續推進產能升級與技術改造，旗下多晶硅產線已逐步向更高純度及更低能耗方向發展，並在新疆擴建新一代高效產能，以降低單位成本、提升行業競爭力。同時，公司亦加強與下游硅片及組件企業的合作，強化產業鏈協同效應。此外，集團在新能源電站運營方面保持穩定布局，為收入來源提供一定的防守性。隨着行業景氣回暖，公司中長線增長動能有望重新釋放。



聞風至