張日強 - 樓價「6連漲」今年來累升約3% | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
30分鐘前
產經 專欄
整體市場氣氛平穩漸趨好轉，差餉物業估價署公布最新數字顯示，上月樓價按月升0.9%，屬連升6個月的訊號，亦是近年升浪最長的時間，反映樓市受到房策措施的有效推動，加上銀行連環減息的效應，促使用家及投資者蜂擁而上，其中更主要是投資客及大手客的推波助瀾，令不少樓盤都錄得理想銷情，至於二手樓市場更脫胎換骨，用家從不同途徑於市場上尋覓筍盤，以致成交量明顯錄得升幅，樓價亦一洗過去3年的頹勢，隨之輕微緩緩升溫，累計年內樓價已升約3%。

　　差估署最新數據顯示，今年11月份樓價指數報297.3點，按月升0.9%，連升6個月，按年則升2%；以今年首11個月計，樓價則累升2.9%。這相信是受到政府新房策措施帶動，特別是年初《財政預算案》實施的百元印花稅門檻由樓價300萬上調至400萬或以下物業，加上下半年錄得連環減息等利好因素，以致下半年整體成交量被推高，隨即引領大批用家及投資者或大手客更加快入市步伐。此外，新香港人亦加入搶貨行列，以致成交量急速升溫，而樓價更連續6個月錄得升幅，反映樓價受到政策及連環減息的推動錄得緩緩升溫。

　　至於租金亦同樣有不俗的表現，11月份租金指數報200.7點，創歷史新高，按月升0.2%，屬連升12個月，按年則升4.6%；以今年首11個月計，租金指數累升約4.3%，相信是受到內地生及專才湧港帶動，推高租金的升幅。

