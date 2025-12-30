大行晨報 - 日圓陷於掙扎 防範干預風險｜大行晨報

日圓周一小幅回升，市場權衡日本進一步加息的時機以及年底清淡交易情況下可能遇到的干預。周一公布的日本央行12月政策會議意見摘要顯示，決策者討論了是否需要繼續加息。日本央行行長植田和男上周四表示，日本的基本通脹率正在逐步加快並穩步接近央行2%的目標，重申央行準備繼續加息。上周五的數據還顯示，12月份日本首都的核心消費者通脹率因食品成本壓力減緩而放緩，但仍高於央行2%的目標，這為進一步加息提供了更多理由。



另外，日本財務大臣片山皋月上周表示，日本可以自由應對日圓的過度波動。加息未能阻止日圓貶值，12月19日，日圓一度跌至1美元兌157.78日圓，引發了干預警告。日本上一次干預市場以支撐日圓是在2024年7月，在日圓跌至161.96的38年低位後買入日圓。



來到本周主要焦點將是周二公布的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）12月會議紀錄。美元兌日圓上周二在154.30附近獲見支撐，同時亦持於50天平均線之上，或見美元兌日圓此浪回調將稍呈緩止。較近阻力先看157.10，阻力關鍵料為上月未能突破的158水準，而剛在上周一亦再為受制此關口；預計其後將會矚目於160關口，延伸可看至160.60以至162水準。較近支持料為155.80及50天平均線154.90，下一級關注153水平。



澳元兌美元今年以來累計漲逾8%，受益於美元走弱以及市場預期澳洲央行可能在明年恢復加息。澳元兌美元於12月大致上落於0.66至0.67，但隨着上周的走高，已初步突破區間頂部，預延較大阻力估計在0.6750及0.68關口，下一級預估在0.6950及0.70關口；較近支持料為0.66及25天平均線0.6570，下一級看0.6460，關鍵預估在0.64關口，過去3個月澳元亦可力守此區上方。



