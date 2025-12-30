大行晨報 - 日圓陷於掙扎 防範干預風險｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

27分鐘前
　　日圓周一小幅回升，市場權衡日本進一步加息的時機以及年底清淡交易情況下可能遇到的干預。周一公布的日本央行12月政策會議意見摘要顯示，決策者討論了是否需要繼續加息。日本央行行長植田和男上周四表示，日本的基本通脹率正在逐步加快並穩步接近央行2%的目標，重申央行準備繼續加息。上周五的數據還顯示，12月份日本首都的核心消費者通脹率因食品成本壓力減緩而放緩，但仍高於央行2%的目標，這為進一步加息提供了更多理由。

　　另外，日本財務大臣片山皋月上周表示，日本可以自由應對日圓的過度波動。加息未能阻止日圓貶值，12月19日，日圓一度跌至1美元兌157.78日圓，引發了干預警告。日本上一次干預市場以支撐日圓是在2024年7月，在日圓跌至161.96的38年低位後買入日圓。

　　來到本周主要焦點將是周二公布的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）12月會議紀錄。美元兌日圓上周二在154.30附近獲見支撐，同時亦持於50天平均線之上，或見美元兌日圓此浪回調將稍呈緩止。較近阻力先看157.10，阻力關鍵料為上月未能突破的158水準，而剛在上周一亦再為受制此關口；預計其後將會矚目於160關口，延伸可看至160.60以至162水準。較近支持料為155.80及50天平均線154.90，下一級關注153水平。

　　澳元兌美元今年以來累計漲逾8%，受益於美元走弱以及市場預期澳洲央行可能在明年恢復加息。澳元兌美元於12月大致上落於0.66至0.67，但隨着上周的走高，已初步突破區間頂部，預延較大阻力估計在0.6750及0.68關口，下一級預估在0.6950及0.70關口；較近支持料為0.66及25天平均線0.6570，下一級看0.6460，關鍵預估在0.64關口，過去3個月澳元亦可力守此區上方。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報 - 人幣短線有望再下一城｜大行晨報
　　美國核心通脹意外放緩至逾4年來新低。數據顯示，美國11月消費物價指數（CPI）按年上升2.7%，遠低於市場預期的上漲3.1%。核心通脹按年上升2.6%，市場原預期為上漲3%。通脹持續放緩，或加深市場對於聯儲局明年繼續減息的預期。另外，市場仍在等待聯儲局公布新任主席。熱門人選白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，美國核心通脹處於或低於目標水平，聯儲局仍有充足空間減息。不過，仍有FOMC成員表示不急於
27分鐘前
大行晨報 - 歐羅兌美元續區間爭持｜大行晨報
　　歐羅兌美元維持窄幅爭持，而美元兌主要貨幣在聖誕前後表現平穩，但年內累計已下跌超過9%。投資者預計美國聯儲局將進一步降息，而其他央行預計將保持利率穩定，促使美元近月來維持疲軟。美聯儲官員正在平衡勞動力市場疲軟與通脹持續高於美聯儲2%年度目標的擔憂。聯邦基金利率期貨交易員預計明年將有兩到三次降息，每次25個基點，第一次可能在3月份。 　　技術走勢而言，近日歐羅兌美元波動收窄在1.17區間，短
2025-12-29 02:00 HKT
