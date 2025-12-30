大行晨報 - 人幣短線有望再下一城｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美國核心通脹意外放緩至逾4年來新低。數據顯示，美國11月消費物價指數（CPI）按年上升2.7%，遠低於市場預期的上漲3.1%。核心通脹按年上升2.6%，市場原預期為上漲3%。通脹持續放緩，或加深市場對於聯儲局明年繼續減息的預期。另外，市場仍在等待聯儲局公布新任主席。熱門人選白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，美國核心通脹處於或低於目標水平，聯儲局仍有充足空間減息。不過，仍有FOMC成員表示不急於下調利率。聖誕節後復市，美匯指數暫未能守穩98水平，執筆之時正於97.9水平徘徊。

　　另一邊廂，內地國統局公布，11月中國居民消費者物價指數（CPI）按年升0.7%，升幅較上月擴大0.5%，結果符合市場預期，為2024年3月份以來最高，扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅連續3個月保持在1%以上。另外，內地三頭馬車數據穩步增長，11月工業生產按年增長4.8%，零售銷售按年增長1.3%，不過，首11月全國固定資產投資按年下跌2.6%。儘管數據略低於預期，但市場預期2026年央行料會繼續降準以刺激經濟復甦。

　　隨着內地持續刺激經濟，配合人行加大結構性政策支持，加上貿易政策利好，人民幣有望逐步回穩走強。離岸人民幣今年表現較佳，美元兌離岸人民幣由2025年初約7.35水平回落至今約7.01水平，人民幣升幅超出4.5%。筆者認為美元兌離岸人民幣短線有望下試7算，初步目標價為去年9月高位約6.97水平，美元兌離岸人幣若能成功下試該水平，不排除測試6.95水平關口。

光大證券國際產品開發及零售研究部

