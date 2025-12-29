伍一山 - 恒指周線再現十字星利反彈 | 有錢圖

平安夜港股半日市反覆靠穩，恒指曾攀至全日高位25890，升116點，尾市回吐至全日低位25772，倒跌2點，收市報25818，升44點，半日成交925億元。



以周線圖分析，恒指上周低位25671，高位25927，一周累升128點，周線陰陽燭為十字星，已是連續4周出現這類爭持訊號。周線技術指標略為改善，MACD牛熊，熊差開始收窄；慢隨機指數維持沽貨訊號；9周RSI重返中軸之上報51.18，保歷加通道收窄橫行，大市波幅日見收窄。



恒指10月初升至27381，調整至25145後反彈至27188，營造雙頂形態，月來數度下試頸線25145而守穩，雙頂成立的機會降低，相信恒指正延續橫行走勢。周線圖連續4周出現十字星，反映好淡於橫行區爭持而淡友久攻不下，形勢有利大市進一步反彈，恒指10周線（25953）是短線主要阻力，升破有望重上27000水平。反之恒指若跌破25000水平，橫行區量度跌幅可至23000。



建滔挑戰長方形頂部



國企指數平安夜微升1點報8915，一周累升13點，周線技術指標仍是偏淡，MACD牛熊，熊差持續擴大，慢隨機指數維持沽貨訊號，9周RSI報44.15仍低於中軸。國指走勢較恒指弱，50周線（8714）是其重要支持，不容有失。



建滔集團（148）升3.6%報28.74元，公司是印刷線路板龍頭，擁有全產業鏈優勢，AI應用崛起令印刷線路板需求大增，公司產品年內多次加價，公司正計劃設立新的AI線路板生產線，管理層表示相關定單飽和，明年上半年料滿荷。走勢上，股價8月中大升至29.98元超買，調整至26.72元後橫行整固，形成長方形，平安夜當日以大陽燭升至長方形頂部，MACD雙牛利好，可候升破29.1元買入，目標價35元，跌破27元止蝕。



伍一山