伍一山 - 恒指周線再現十字星利反彈 | 有錢圖

有錢圖
有錢圖
伍一山
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

平安夜港股半日市反覆靠穩，恒指曾攀至全日高位25890，升116點，尾市回吐至全日低位25772，倒跌2點，收市報25818，升44點，半日成交925億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位25671，高位25927，一周累升128點，周線陰陽燭為十字星，已是連續4周出現這類爭持訊號。周線技術指標略為改善，MACD牛熊，熊差開始收窄；慢隨機指數維持沽貨訊號；9周RSI重返中軸之上報51.18，保歷加通道收窄橫行，大市波幅日見收窄。

　　恒指10月初升至27381，調整至25145後反彈至27188，營造雙頂形態，月來數度下試頸線25145而守穩，雙頂成立的機會降低，相信恒指正延續橫行走勢。周線圖連續4周出現十字星，反映好淡於橫行區爭持而淡友久攻不下，形勢有利大市進一步反彈，恒指10周線（25953）是短線主要阻力，升破有望重上27000水平。反之恒指若跌破25000水平，橫行區量度跌幅可至23000。

建滔挑戰長方形頂部

　　國企指數平安夜微升1點報8915，一周累升13點，周線技術指標仍是偏淡，MACD牛熊，熊差持續擴大，慢隨機指數維持沽貨訊號，9周RSI報44.15仍低於中軸。國指走勢較恒指弱，50周線（8714）是其重要支持，不容有失。

　　建滔集團（148）升3.6%報28.74元，公司是印刷線路板龍頭，擁有全產業鏈優勢，AI應用崛起令印刷線路板需求大增，公司產品年內多次加價，公司正計劃設立新的AI線路板生產線，管理層表示相關定單飽和，明年上半年料滿荷。走勢上，股價8月中大升至29.98元超買，調整至26.72元後橫行整固，形成長方形，平安夜當日以大陽燭升至長方形頂部，MACD雙牛利好，可候升破29.1元買入，目標價35元，跌破27元止蝕。

伍一山

伍一山 - 恒指周線十字星有望反彈 | 有錢圖
大市連彈3日，恒指上周五最高見25747，升249點，收市回順至25690，升192點，全日成交金額增至2212億元。 　　以周線圖分析，恒指上周低位25086，高位25824，一周累跌286點，周線陰陽燭於「錘頭」之後出現十字星，接連出現反彈訊號。周線技術指標偏淡，MACD牛熊，熊差再度擴大；慢隨機指數發出沽貨訊號；9周RSI跌至49.63略為跌破中軸。周線保歷加通道繼續收窄，依然是橫行悶
2025-12-22 02:00 HKT
有錢圖