黃德几 - （358）江銅中長線看45元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

江西銅業（0358）首3季度營業收入達3960.47億元，按年增長0.98%；純利60.23億元，按年增長20.85%。第3季營業收入1390.88億元，按年增長14.09%；純利18.49億元，按年增長35.2%。業績增長主要受惠於銅及伴生貴金屬價格上漲，產品銷量穩定以及冶煉加工費率改善，顯示公司於銅價上行周期中具備較強盈利彈性。國企背景及成本控制優勢進一步鞏固其基本面。
集團業績增長趨勢穩固，結合海外資源併購加速產業鏈垂直整合，於銅周期上行階段展現較高盈利潛力。中長線而言，估值仍屬合理。
技術上， 10月至今逐漸形成大型長方形走勢，40.24元阻力有待突破，宜候低於34.5元吸納，中長線目標價看45元，若跌穿50天線32.8元止蝕。
Usmart盈立證券
研究部執行董事
筆者為證監會持牌人
黃德几
