鄧力文 - 年底回顧誰活下來了？ | Exchange²

每當筆者出席活動，總有人問：「除咗Bitcoin，仲有咩幣值博？」這問題一年比一年難答。公鏈世界的殘酷在2025年展露無遺：你有用戶、你有收入、你就能活下去；如果只剩敘事、沒人留在鏈上，那再多的TVL和交易量也是多餘。



近年底就把握機會與大家一同回顧幣圈各大公鏈的情況。根據PANews團隊與DefiLlama、Artemis數據，2025年全網26條主流公鏈整體TVL年增率僅為5.89%，但若細看10月高峰時，TVL曾衝上1680億美元，代表年度高點實際成長幅度達45%，但可惜隨1011事件後快速回調。若只看22條主鏈則TVL年成長仍高達119%。其中，最大贏家為Hyperliquid，從3.99億暴漲至15.9億，增幅近3倍。Solana雖然交易量稱霸，收益倍增，但TVL幾乎持平，僅增長0.8%。反觀多條知名Layer2如Optimism，以及明星新公鏈Aptos、SUI，全都錄得雙位數下跌。



公鏈生存靠真實用戶



鏈的真實收益能力成為另一關鍵指標。Hyperliquid以新鏈基數低優勢突圍，收益從0.11億急升至10.28億。Solana同樣有亮眼表現，全年收益從34億升至72億，其1.52萬億美元DEX交易量高居所有鏈之首。但令人擔憂的是，Solana日活用戶數卻持續下降，用戶流失至其他鏈如BNB，尤其是空投刷量玩家與MEME幣發射族群。Solana在費用捕獲與鏈上活動層面皆成長，但價格與活躍度卻同步下滑。26條公鏈中幣價平均下跌近50%。僅有BNB Chain、Hyperliquid與Tron表現相對較好。BNB依靠整體生態增長穩住基本盤；Tron則在穩定幣支付賽道持續穩紮穩打，活躍用戶與實際應用支撐其鏈上活動量能。Hyperliquid則是以高收益與交易體驗吸引真實用戶群體。總結而言，2026年的公鏈生存法則不靠講故事，而靠賺錢，不靠刷量，而靠真實用戶。



另外，需要注意是「相關性誤讀」。例如穩定幣的賽道很好，USD1短時間突破30億市值，但WLFI價格卻未有水漲船高，背後其實暗藏結構性誤解。WLFI作為治理敘事工具，並無機制與USD1產生直接經濟回報連結。穩定幣需求是真，卻難以為WLFI帶來實質溢價。



鄧力文