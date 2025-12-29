張日強 - 大盤慢熱攻力吸各路客源 | 樓聲隨筆

整體市場氣氛趨穩，雖然本港銀行未有跟隨美國減息步伐，惟只有零星全新盤慢步推出應市，目前市場上西沙大盤正部署出擊，過去1至2周已經於市場上頻頻軟銷及路演，由於該盤已於上周上載樓書，預期可於周內正式開價，至於其他新盤暫時則按兵不動，先行觀察該盤的開價及付款條款等，料下月將有多個新盤陸續排隊登場。另外，值得注意的是今年新盤銷情已突破2萬宗，是一手新例後最多。



樓市氣氛轉趨平穩，加上臨近年尾，發展商推盤步伐未見積極，反而市場上只有西沙大盤頻頻軟銷，該盤於近期頻頻軟銷，並已經上載樓書，亦同時公布樓盤的間隔，上周更率先讓各大代理行到場參觀示範單位，以便日後正式開放示範單位時可向睇樓客推介，目前全城都等待該盤開價。除了上述西沙大盤密密部署開售外，市場暫時未有其他新盤應市，相信全城都關注上述新盤的開價策略，再部署下一輪的推盤進度。以目前市況而言，預期發展商仍會採取低價策略，以便力吸市場各路客源，除用家外，當中大手投資客更是目標客源，尤其該盤首期於今年5月開售時，迅速便沽逾1500伙的佳績，反映該盤有一定實力捧場客，只要開價貼市，預期該盤可取得不俗銷情。



全年新盤銷情突破2萬宗創新高



另外，今年全年新盤銷情已突破2萬宗，受惠年初《財政預算案》實施的百元印花稅門檻由樓價300萬上調至400萬或以下物業，以及下半年錄得連環減息等利好因素，加上發展商採取低市價推盤刺激新盤成交量，以致下半年整體成交量被推高。總結今年以來新盤交投量已突破2萬宗，更是自2013年4月底實施《一手住宅物業銷售條例》約12年以來新盤成交首次突破2萬宗紀錄，對比2019年歷史高位的逾1.87萬宗舊紀錄，更多出約逾1200宗，並將舊紀錄推高約6%；而比較去年的1.58萬宗，按年更升逾26%。



張日強