輪商精選 - 國泰錄5連升 吼「29369」 | 窩輪熱炒特區

國泰航空（293）公布2025年11月份客運及貨運數據顯示，客運及貨運需求均保持穩健。11月載客量按年增長26%。管理層表示，儘管香港於月內並無長假期，客運量仍然保持強健，運載率達到87%，創兩年單月新高。展望未來，聖誕及農曆新年假期旅遊需求預期理想。



此外，國泰航空發布2025年度業績預告，預計下半年業績將優於上半年，全年業績有望超越2024年。公司表示，業績增長主要受運力提升、乘客運載率穩健及貨運需求保持韌性所帶動。惟香港快運因日本航線需求放緩錄得虧損，部分抵銷集團整體利好因素。



國泰近日走勢好轉，截至12月23日已錄得5日連升。周二早段曾升約7.7%逼近13元。如看好國泰後市走勢可參考認購證「29369」，行使價12.93元，實際槓桿約6.4倍，26年6月到期。如認為國泰升勢已近尾聲可留意認沽證「23541」，行使價10.2元，實際槓桿約5.8倍，26年9月到期。



