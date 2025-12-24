陳永陸 - 豐盛生活防守力強 | 陸叔講股

豐盛生活服務（331）作為香港領先的一站式生活服務供應商，業務涵蓋物業管理、綜合生活服務及機電工程三大板塊。2025財年（截至6月30日）雖然錄得收入輕微下降3.4%至81.6億元，以及純利下跌9.6%至4.53億元，但核心業務多元化及現金流穩健，為公司提供強大防守力。



早前10月，公司發布了年度報告及ESG報告，詳盡披露財務及可持續發展進展，強調現金流改善及內地業務擴張潛力。此外，集團11月順利舉行股東大會，所有決議案獲高票通過，其中包括末期股息於AGM獲批，於12月12日已派發。連同已派中期股息0.211港仙，全年股息0.396港仙，派息比率維持約40%。



業務多元化 現金流穩健



事實上，豐盛生活服務服務管理層過去一直表現較強的執行力，股東回報承諾不變。市場亦視公司為「穩健長線投資之選」，其現金及銀行結餘達7.44億元，提供充足緩衝。在近期大市極波動的方向上，公司股價走勢相對平穩，估計是投資者對高息吸引力認同。公司現價相對於是高達接近7厘的的股息收益率，遠超恒生指數平均約4.5%，加上低市盈率，估值仍具吸引力。



香港生活服務市場規模逾500億元，增長率約5%，受惠於後疫情復常及綠色轉型。公司面臨勞工短缺及成本壓力（服務成本佔收入87.1%），但環保服務（如電動車充電）成為亮點，預計市場至2030年年複合增長率達8%。競爭對手中海油服及本地中小企佔比高，豐盛憑藉一站式服務維持市佔逾10%。



此外，受益於樓市回暖、政府基建（如北部都會區）及綠色轉型（電動車充電及環保服務）。公司綜合生活服務板塊持續增長，佔比近60%，提供穩定現金流。與此同時，其內地擴張長期潛力可觀。長期而言，公司轉型成功，從傳統工程向生活服務綜合企業邁進，具備持續派息能力，值得持續分段吸納。



資深獨立股評人

陳永陸