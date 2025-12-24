聞風至 - 行業現曙光 馬鋼未來可期 | 鮮股落鑊

雖然美股周一造好，惟聖誕長假期逼近，投資者入市意欲明顯放緩，港股連升之勢告終。恒生指數高開74點報25875點，其後全日於25726及25927點之間窄幅上落，最終收報25774點，跌27點。全日成交金額進回落至1571.3億元。



馬鞍山鋼鐵股份（323）昨日重新站上2.5元，走勢上已來到10月、11月份的支持位，現已由支持變阻力，而從昨日近7000萬元的大成交均價2.532元來看，短線突破意欲強烈。



目前內地鋼材行業正維持減產勢頭，在2024年市場已傳出中央叫停鋼企擴產的消息，當時工信部在通知中再次指出，在鋼鐵產能置換領域，仍存在政策執行不到位、監督落實機制不完善、與行業發展形勢和需求不相適應等問題。



該份通知被視為對鋼企減產加壓的一個重要訊號，但直至近日才終於見到鋼材行業開始重回盈利的曙光。



據中國鋼鐵工業協會數據，今年首3季度，全國累計生產粗鋼7.46億噸，按年下降2.9%，預計全年仍將保持按年下降，實現粗鋼產量調控目標。



首3季期內，內地折合粗鋼表觀消費量6.49億噸，按年下降5.7%，該協會預計，全年粗鋼表觀消費量將低於2024年，連續第五年下降。整體來看，鋼鐵產量和消費仍呈下降趨勢，消費降幅大於產量降幅。



基本面改善 首3季錄盈利



從馬鋼業績亦可以見到，集團在2022年至2024年錄得連年虧損，分別虧蝕8.58億元（人民幣，下同）、13.27億元、46.59億元，並在今年上半年繼續虧蝕7478萬元。



集團在今年第3季度終於扭虧為盈，單季轉賺1.58億元，帶動首3季錄得盈利8363萬元。



基本面改善，其中一個主因是行業出口量大增，但近日商務部將部分鋼鐵產品納入出口許可證管理，是16年首次。



由此來看，出口管制收緊將直接抑制鋼材的外銷量，短期內有助於減少國際市場的低價傾銷壓力，可望為鋼價帶來支撐力，擁有龍頭優勢的馬鋼應可享較大出口份額。



馬鋼的後續業績及出口表現均值得期待，而股價已見出現轉強勢頭，短線值得留神。



