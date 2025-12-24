Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 行業現曙光 馬鋼未來可期 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

雖然美股周一造好，惟聖誕長假期逼近，投資者入市意欲明顯放緩，港股連升之勢告終。恒生指數高開74點報25875點，其後全日於25726及25927點之間窄幅上落，最終收報25774點，跌27點。全日成交金額進回落至1571.3億元。

　　馬鞍山鋼鐵股份（323）昨日重新站上2.5元，走勢上已來到10月、11月份的支持位，現已由支持變阻力，而從昨日近7000萬元的大成交均價2.532元來看，短線突破意欲強烈。

　　目前內地鋼材行業正維持減產勢頭，在2024年市場已傳出中央叫停鋼企擴產的消息，當時工信部在通知中再次指出，在鋼鐵產能置換領域，仍存在政策執行不到位、監督落實機制不完善、與行業發展形勢和需求不相適應等問題。

　　該份通知被視為對鋼企減產加壓的一個重要訊號，但直至近日才終於見到鋼材行業開始重回盈利的曙光。

　　據中國鋼鐵工業協會數據，今年首3季度，全國累計生產粗鋼7.46億噸，按年下降2.9%，預計全年仍將保持按年下降，實現粗鋼產量調控目標。

　　首3季期內，內地折合粗鋼表觀消費量6.49億噸，按年下降5.7%，該協會預計，全年粗鋼表觀消費量將低於2024年，連續第五年下降。整體來看，鋼鐵產量和消費仍呈下降趨勢，消費降幅大於產量降幅。

基本面改善 首3季錄盈利

　　從馬鋼業績亦可以見到，集團在2022年至2024年錄得連年虧損，分別虧蝕8.58億元（人民幣，下同）、13.27億元、46.59億元，並在今年上半年繼續虧蝕7478萬元。

　　集團在今年第3季度終於扭虧為盈，單季轉賺1.58億元，帶動首3季錄得盈利8363萬元。

　　基本面改善，其中一個主因是行業出口量大增，但近日商務部將部分鋼鐵產品納入出口許可證管理，是16年首次。

　　由此來看，出口管制收緊將直接抑制鋼材的外銷量，短期內有助於減少國際市場的低價傾銷壓力，可望為鋼價帶來支撐力，擁有龍頭優勢的馬鋼應可享較大出口份額。

　　馬鋼的後續業績及出口表現均值得期待，而股價已見出現轉強勢頭，短線值得留神。

聞風至

最Hit
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
17小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
11小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
8小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
11小時前
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
生活百科
10小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
12小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
13小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
16小時前
買樓收租屬不智投資｜曾智華
買樓收租屬不智投資｜曾智華
投資理財
17小時前
更多文章
聞風至 - 華虹半導體兜底抬頭值博 | 鮮股落鑊
港股升勢延續，恒生指數周一收報25801點，升111點，連升第4日。惟聖誕長假期臨近，大市成交轉淡，全日成交金額跌至1697.8億元。 　　晶片行業傳出兩宗消息，或將為中概芯片股帶來新憧憬，華虹半導體（1347）昨日亦見抬頭，抽升近5.2%，收報71.25元，是該股此前4連跌以來，首度重返70元關口，短線形成兜底勢頭，配合近日的兩宗利好消息，值博率高企。 　　首先是美國方面，美國眾議院
2025-12-23 02:00 HKT
鮮股落鑊