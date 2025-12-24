甄榮 - HashKey中長期具潛力｜中環晨星

隨着監管體系與專業基礎設施日趨成熟，數碼資產市場迎來爆發式增長，機構資金大規模湧入，RWA代幣化成為新引擎。在此背景下，剛於港股上市的HashKey（3887）無疑成為近期市場最具話題性的相關標的之一。受全球市場加密市場普跌影響，公司上市首日股價表現平淡，最終接近收平。隨着市場情緒逐漸回到理性，市場將開始重新審視其在新行業格局下所具備的潛在成長空間。



成長邏輯正在切換



從行業角度來看，數碼資產行業正形成在岸+離岸雙循環的發展格局，傳統機構上鏈需求大幅攀升，能夠掌握底層技術、鏈上基礎設施及合規體系的企業，將成為未來生態的關鍵支點。HashKey以「全球運營、本地合規」模式，從香港出發，持續拓展亞洲、中東與歐洲市場，致力於構建覆蓋全球的制度化數碼資產生態，是少數同時具備技術底層、鏈上能力以及機構服務經驗的企業，在行業格局中處於相對稀缺的位置。



從業務結構來看，HashKey業務不依賴單一交易量，而是依賴「多業務線的協同」，同時推進對機構輸出能力的規模化。目前，公司已在託管、質押、鏈上等領域構建了底層能力，



在合規服務、在岸金融系統銜接與交易端整合上具備獨特優勢，其未來的「鏈上金融服務」邊界更廣。而在業務演進節奏上，HashKey推出的CaaS（Crypto-as-a-Service），以模塊化方式向機構輸出基礎設施能力。這意味公司增長模式從平台流量轉向「可規模化的對外輸出」，具備更高的可複製性與長期可見度。從這一點看，HashKey已從傳統交易所邏輯中走出，並逐步對齊「機構技術基礎設施」的發展路徑。



從估值邏輯上看，HashKey當前的市場定價仍反映其交易平台屬性，而其基礎設施價值尚未被完全納入。隨着機構業務佔比提升、CaaS客戶落地、鏈上服務增強與亞洲代幣化資產規模擴大，公司收入結構將逐步從交易波動中脫離，轉向更具確定性的長期增長模型。



整體來看，HashKey的發展軌道正與全球頭部基礎設施企業的方向逐步對齊，但同時具備亞洲在岸制度化紅利、合規優勢與完整業務生態。隨着產業鏈向機構服務、代幣化資產與鏈上金融拓展，其增長空間仍處於早期被低估的階段，對於中長期投資者，值得持續跟蹤其業務生態擴張與CaaS的落地進展。



甄榮