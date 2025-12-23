張日強 - 西沙大盤突上樓書周內開價 | 樓聲隨筆

樓市氣氛轉趨平穩，加上臨近年尾，發展商推盤未見積極，市場上只有西沙大盤頻頻軟銷，該盤昨日突擊上載樓書，部署於周內正式開價，由於該盤首期於今年5月開售時已取得理想的銷情，故全城都極度關注該盤的實際開價，以目前市況而言，尤其本港未有跟隨美國減息步伐，對市場亦有輕微影響，預期發展商仍會採取低價策略，以便力吸市場各路客源，除用家外，當中大手投資客更是目標客源。



整體樓市氣氛轉趨穩定，雖然本港未有跟隨美國的減息步伐，惟未有阻礙發展商的推盤步伐，當中以西沙大盤最為矚目，於過去2周先後頻頻為樓盤軟銷及推廣，昨日更突擊上載樓書，相信該盤可於周內正式開價，目前市場上只有該西沙大盤出擊，其他新盤暫時則未有動作，先行觀察該盤的開價，以及發展商提供的不同優惠等，這都會影響買家入市的步伐。以目前市況而言，料發展商的開價都會相對審慎，甚至採取低價出擊，幸好該盤首期於今年5月開售時，有迅速沽逾1500伙的佳績，反映該盤有一定的實力捧場客，只要開價貼市，預期該盤可取得不俗銷情。



事實上，臨近年尾樓市例靜，加上發展商未有推盤大計，待農曆年期間樓市有機會重臨小陽春，以致近期推盤步伐明顯放慢，市場上只有西沙大盤密密進逼，昨日更突擊上載樓書，並部署於周內正式開價，預期該盤開價將可震動市場，甚至可引領各路客源湧出來，有機會令樓市再度活躍起來。



張日強