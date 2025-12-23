大行晨報 - 紐元延續跌勢 受制0.58關口｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

1小時前
　　上周美國公布此前因聯邦政府停擺而延遲發布的經濟數據，周二公布美國11月就業崗位回升，但失業率仍高達4.6%，創4年多來新高；周四公布的另一份延遲發佈的報告顯示，美國11月消費者物價指數（CPI）較去年同期漲幅低於預期。儘管通脹數據有所回落，但一些扭曲因素可能會抑制樂觀情緒，包括數據收集工作延遲至11月下旬，而當時零售商正值假日促銷季。美聯儲已連續3次降息，投資者現在需要分析數據，以了解央行何時可能在2026年再次放鬆貨幣政策。來到本周將公布的重要經濟數據包括美國第三季國內生產總值（GDP）、耐用品定單和消費者信心指數。

　　至於紐元兌美元走勢，從技術圖表所見，紐元兌美元近日受制於0.58關口，而RSI及隨機指數正有初步回落跡象，需慎防紐元短線或正醞釀回調壓力。支持位估計為0.5710及0.5685，下一級關鍵指向0.5610及0.5570水準。阻力位方面，自今年5月以來，0.58及200天平均線是紐元的重要分界線，故向下仍將會繼續留意0.58以及目前200天平均線0.5860，其後關鍵預估為0.59及0.60關口。

　　市場仍押注澳洲央行明年至少升息一次，2月升息概率為25%，3月和5月分別為45%和75%。澳洲央行本周將公布12月政策會議記錄，將就央行理事會對未來政策緊縮可能性的思考及其對通脹的擔憂提供一些訊息。

　　澳元兌美元上周承壓走低，周五尾盤見於0.66水準附近。預料短期走勢將陷於震盪，阻力估計在0.67及0.68關口，下一級預估在0.6950及0.70關口。較近支持料為0.66及25天平均線0.6550，下一級看0.6460，關鍵預估在0.64關口，過去3個月澳元亦可力守此區上方。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
