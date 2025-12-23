大行晨報 - 紐元短期仍有下行空間｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

1小時前
　　根據最新的報告，新西蘭第三季度的國內生產總值（GDP）實現了1.1%的增長，這一數據雖然令人鼓舞，但紐元的表現卻依然乏力。綜合各項經濟指標，建議投資者考慮沽出紐元，以降低風險並抓住潛在的獲利機會。儘管新西蘭第三季度的GDP增長顯示出經濟有回暖的跡象，但回顧第二季度的負增長情況，這樣的增長並不足以彌補以前的損失。而新西蘭央行的政策預期表明未來幾年內，利率將保持在2.25厘的低位。這無疑會限制投資者對紐元的熱情，因為持有低回報貨幣的吸引力將隨之減弱。

　　另外，新西蘭統計局最新公布的貿易數據顯示，11月商品出口按年上升了9.2%，而進口則增長了4.4%。儘管貿易逆差有所縮小，這對經濟本身是利好的消息，但出口增長並未能顯著提振紐元的反彈。因此，從這些數據中可以看出，儘管經濟指標面向好的一面，市場對於紐元的反應卻顯得相對冷淡。除了新西蘭內部的經濟因素外，外部環境也對紐元形成了挑戰。近期美國公布的經濟數據顯示通脹低於預期，失業率上升，這讓市場對美國聯儲局在未來減息預期加強。這對全球市場造成了一定的波動，並使得美元的上漲壓力增大。在這種環境下，紐元對美元的競爭力自然會受到影響。

　　在技術分析上，紐元兌美元經歷了一段下行期，儘管近期回升約0.6%，並重新站上50天移動平均線，但隨着美元指數的回升至98.6水平，預測紐元可能再次下試0.5694水平，顯示紐元短期內仍有下行空間。

光大證券國際產品開發及零售研究部

