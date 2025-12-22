朱紅 - 美團高位整固 部署「21274」購 | 窩輪熱炒特區

美團（3690）發布並開源SOTA級虛擬人視頻生成模型，延續「一個模型支持多任務」核心設計，實現動作擬真度、長視頻穩定性與身份一致性三大維度顯著突破。美團股價造好，升至103元附近高位整固。如看好美團可留意認購證「21274」，行使價135.88元，實際槓桿5倍，明年6月到期。如看淡美團可留意認沽證「19959」，行使價86.88元，實際槓桿3倍，明年9月到期。



港交所（388）諮詢文件建議將股票每手股數簡化至8種，每手價值指引下限減半至1000元，希望降低零售投資者入場門檻，增強市場流動性。港交所股價連升3日，升至20天線407元水平徘徊。如看好港交所可留意認購證「22944」，行使價488.2元，實際槓桿9倍，明年6月到期。如看淡港交所可留意認沽證「21944」，行使價359.8元，實際槓桿8倍，明年6月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



