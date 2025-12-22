Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 美團高位整固 部署「21274」購 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美團（3690）發布並開源SOTA級虛擬人視頻生成模型，延續「一個模型支持多任務」核心設計，實現動作擬真度、長視頻穩定性與身份一致性三大維度顯著突破。美團股價造好，升至103元附近高位整固。如看好美團可留意認購證「21274」，行使價135.88元，實際槓桿5倍，明年6月到期。如看淡美團可留意認沽證「19959」，行使價86.88元，實際槓桿3倍，明年9月到期。

　　港交所（388）諮詢文件建議將股票每手股數簡化至8種，每手價值指引下限減半至1000元，希望降低零售投資者入場門檻，增強市場流動性。港交所股價連升3日，升至20天線407元水平徘徊。如看好港交所可留意認購證「22944」，行使價488.2元，實際槓桿9倍，明年6月到期。如看淡港交所可留意認沽證「21944」，行使價359.8元，實際槓桿8倍，明年6月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
16小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
13小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
14小時前
昨日（20日），最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。
皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片
即時中國
15小時前
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
影視圈
12小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
10小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
7小時前
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
15小時前
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
影視圈
16小時前
更多文章
朱紅 - 小米偏軟 留意「23341」購 | 窩輪熱炒特區
　　小米集團（1810）董事長雷軍預告下周正式發布「小米17 Ultra」，小米與徠卡（Leica）全球影像戰略合作升級，全新光學能力將首次應用於小米17 Ultra超高端手機。小米股價偏軟，失守20天線低見39.9元。 　　投資者如看好小米，可留意小米認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，明年7月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓
2025-12-19 02:00 HKT
窩輪熱炒特區