輪商精選 - 鎊匯暫穩 留意「10086」 | 窩輪熱炒特區

輪商精選
3小時前
產經 專欄
　　本周多間主要央行有政策動向，日本央行上周五如預期宣布加息25個點子，歐洲央行及英倫銀行則已於周四公布議息結果。歐洲央行如市場預期按兵不動，行長拉加德稱通脹可能在短期內回落，並強調若經濟增長動力持續改善，政策空間可能會有所調整。

　　議息結果公布後，歐羅兌美元上周四曾升至1.176水平後回落。如看好歐羅兌美元後市可注意歐美認購證「10091」，行使價1.22，實際槓桿約22.6倍，26年6月到期。如看淡歐羅兌美元走勢可注意歐美認沽證「10089」，行使價1.1，實際槓桿約21.7倍，26年6月到期。

　　英倫銀行於12月會議以5比4投票通過減息25個點子，行長貝利強調利率正處於「逐步下行」路徑。英鎊兌美元上周四同樣於議息結果公布後一度升至1.3446水平後回落。如看好英鎊兌美元走勢可注意英美認購證「10086」，行使價1.38，實際槓桿約25.1倍，26年6月到期。如看淡英鎊兌美元走勢可參考英美認沽 證「10084」，行使價1.25，實際槓桿約24.2倍，26年6月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。

輪商精選 - 紐約期金逼近高位 留意「21802」 | 窩輪熱炒特區
　　黃金市場2025年表現受市場關注，新興市場央行持續買入、零售投資者參與增加，以及全球經濟和地緣局勢不確定性等多重因素或支持今年金價走勢。 　　紐約期金近日逐漸逼近此前10月所創的高位，周三續於4300美元水平徘徊，如投資者看好金價後市可參考S金購「21802」，行使價3741港元，實際槓桿約13倍，2026年4月15日到期。相反，如認為金價後市有下跌空間則可留意S金沽「13109」，行使
2025-12-18 02:00 HKT
