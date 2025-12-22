輪商精選 - 鎊匯暫穩 留意「10086」 | 窩輪熱炒特區

本周多間主要央行有政策動向，日本央行上周五如預期宣布加息25個點子，歐洲央行及英倫銀行則已於周四公布議息結果。歐洲央行如市場預期按兵不動，行長拉加德稱通脹可能在短期內回落，並強調若經濟增長動力持續改善，政策空間可能會有所調整。



議息結果公布後，歐羅兌美元上周四曾升至1.176水平後回落。如看好歐羅兌美元後市可注意歐美認購證「10091」，行使價1.22，實際槓桿約22.6倍，26年6月到期。如看淡歐羅兌美元走勢可注意歐美認沽證「10089」，行使價1.1，實際槓桿約21.7倍，26年6月到期。



英倫銀行於12月會議以5比4投票通過減息25個點子，行長貝利強調利率正處於「逐步下行」路徑。英鎊兌美元上周四同樣於議息結果公布後一度升至1.3446水平後回落。如看好英鎊兌美元走勢可注意英美認購證「10086」，行使價1.38，實際槓桿約25.1倍，26年6月到期。如看淡英鎊兌美元走勢可參考英美認沽 證「10084」，行使價1.25，實際槓桿約24.2倍，26年6月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



