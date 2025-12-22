伍一山 - 恒指周線十字星有望反彈 | 有錢圖

大市連彈3日，恒指上周五最高見25747，升249點，收市回順至25690，升192點，全日成交金額增至2212億元。



以周線圖分析，恒指上周低位25086，高位25824，一周累跌286點，周線陰陽燭於「錘頭」之後出現十字星，接連出現反彈訊號。周線技術指標偏淡，MACD牛熊，熊差再度擴大；慢隨機指數發出沽貨訊號；9周RSI跌至49.63略為跌破中軸。周線保歷加通道繼續收窄，依然是橫行悶局。



恒指10月初升至27381，調整至25145後反彈至27188，形成雙頂形態，上月中跌近雙頂頸線25145後連彈兩周，惟受制於10周線（25895），過去兩周觸及頸線但守穩，周線十字星有利反彈，本周若升破10周線並站穩其上，雙頂威脅將解除，延續橫行走勢，反之若跌破25000關口，雙頂量度跌幅可至23000水平。



國企指數上周五升59點收報8901，一周累跌178點，周線陰陽燭連續兩周出現「錘頭」，有利反彈。周線技術指標偏淡，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數發出沽貨訊號，9周RSI跌至43.66。國指若有反彈，10周線（9143）貼近20周線（9180），仍是短期重要阻力。



石藥蓄勢突破區間



石藥集團（1093）升2.37%報8.2元，公司發布公告，其附屬公司開發的司庫奇尤單抗注射液，在治療中度至重度斑塊狀銀屑病的等效性III期臨床試驗中獲得頂線分析數據，且安全性良好。走勢上，其股價9月上旬升至11.63元，MACD出現三頂背馳，陰陽燭以「射擊之星」展開調整，上月初跌7.08元超賣，陰陽燭出現「好友反攻」利好訊號，月來橫行築底，上周五以陽燭升抵區間頂部，MACD牛差擴大利好，可候升破8.38元買入，目標價10元，跌破7.95元止蝕。



伍一山