鄧力文 - 加密貨幣ETF隱藏贏家 | Exchange²

據彭博數據顯示，目前美國已上市的加密ETF，有60隻為比特幣相關，25隻則與以太幣相關，加上其他幣種的指數型，至少有超過126隻產品申請中。不過，這個市場，真的承受得住這麼多ETF嗎？



ETF數量增長固然反映市場活躍，但隱藏贏家其實是傳統金融中最會賺錢的角色。外界普遍認為投資銀行靠股票交易或固收部門賺錢，但事實上，真正的利潤率最高是結構性產品部門。



今年7月Jefferies首度在美國推出與IBIT掛鈎的結構性票據後，高盛、摩根士丹利與摩根大通等大型銀行也陸續加入。截至目前，這些銀行已銷售超過5.3億美元與IBIT掛鈎的結構性產品。這代表甚麼？銀行不是簡單將ETF當作投資商品販售，而是將其設計成「類期權」的結構商品，在滿足高資產客戶不同風險胃納的同時，也創造出龐大的費用收入與風險對沖空間。



舉個例子作討論，假設該結構票據為IBIT保持在80%或以上的初始價格水平，投資者即可獲12%固定收益。這其實就是期權策略的包裝，等同於銀行向投資者出售IBIT的put與call的期權，換句話說，投資者固收實際來自期權的premium，同時承擔價格區間內的波動風險。



比特幣具宏觀風險須謹慎



但銀行自己卻並不冒險，反而會在期貨或OTC市場中向其他買家反向對沖，讓整體風險趨近於零。直接用「股票形式」的IBIT來進行設計，可大幅提升效率與合規性。而銀行真正關注的點，是在於預期的波動率計算是否準確，而不是IBIT的升跌。



市場現時正聚焦日本央行加息預期，這看似遙遠的政策，實際對全球流動性構成很大影響。一旦日本進入加息周期，套利模型遭破壞，機構需要回補日圓部位，往往先行拋售流動性最強的比特幣。在2024年7月日本央行加息後，比特幣一周內急挫逾23%，因為現在持倉必須謹慎。



鄧力文