張日強 - 大盤搶聖誕檔期出擊全城焦點 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛轉趨平穩，雖然本港未有跟隨美國減息，惟市況仍有不俗表現，尤其是二手樓市場成交價輕微升溫，部分用家及投資者更四出尋覓筍盤，反映市場對「磚頭」有一定需求。



除了二手樓市場外，新盤市場稍見慢熱，惟仍有一個大型新盤部署於本周聖誕檔期出擊，該西沙大盤已於過去2周連番軟銷，本周將會正式開價，預期將會成為全城焦點。



貨尾盤穩銷不乏大手客



臨近年尾，加上本港未有跟隨美國減息，各大發展商暫時稍作小休，未有計劃於短期內推盤，並會視乎大型新盤開價再作部署。目前市場上只有西沙大型新盤密密軟銷，並部署於本周聖誕檔期正式開價，由於該盤1期今年5月首次推售，旋即沽逾1500伙成為近年銷情最佳的新盤之一，故全城各方都正等待該盤今次開價，料將會成為市場新焦點。各方都會關注能否可以引領用家投資客進場，當然亦會包括大手投資客等，相信最終仍會取決於周內開價。



市場除了上述大型新盤部署於本周出擊外，其他只有貨尾盤應市，當中包括啟德及元朗鐵路上蓋貨尾盤。由於上述貨尾盤連番銷情不俗，故發展商亦把握這段空檔時機，分別採取招標及公開發售「雙軌」並行，始終招標可以在此段時間測試出市場買家承接力，從而部署下一輪推售策略。



其中上周開售的元朗鐵路上蓋貨尾盤亦迅沽逾30伙，更有大手客斥逾3632萬連購4伙，反映市場投資客對物業有一定投資價值。此外，發展商更乘勢推出油塘貨尾盤，至於啟德新盤則以招標形式推盤應市。



事實上，臨近年尾，以及本港未有跟隨美國減息，對發展商推盤進度有一定影響，故多間發展商採取審慎策略靜觀其變。目前市場只有西沙大型新盤頻頻軟銷，發展商部署於本周聖誕檔期正式開價，預期有關開價將成為市場新焦點。由於該盤1期取得理想銷情，只要開價貼市，預期將可引價各路客源湧出來。



張日強