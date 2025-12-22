關志康 - 無疾而終原來是福氣 | 神耆商機

近日於馬會午膳，與數位老前輩閒談近況。席間有人忽然感慨：「最近大概是年近歲晚，加上天氣轉冷，幾位舊同學竟在睡夢中悄然離世。」另一位隨即附和：「其實能夠安詳於夢中辭世，無疾而終、壽終正寢，真是人生一大福氣。既毋須飽受化療電療之苦，又能保留生前最『靚仔』的模樣，不需要讓親友留下病容的記憶。」華人向來重視「五福臨門」，當中「長壽、康寧、善終」尤被視為人生圓滿；能夠高壽而逝、少痛少亂，一直是不少人心目中的理想終章。



坐在一旁的退休銀行經理更是感觸良多：「我見過不少家庭，幾乎傾盡半生積蓄，都是只為了幫親人多爭取一年半載的壽命。但這段時間，往往是無盡的痛苦和失能，不斷出入醫院。究竟值不值得？我寧願將錢留給子女，保險不足就靠政府醫院。到了那個關口，應該學會坦然面對，不要貪生怕死，拖垮整個家庭。」在現代醫療科技下，「盡力搶救」從來不難，難的是在「延長生命」與「延長折磨」之間，為自己與家人劃下一道界線。



從醫學角度看，「無疾而終」其實未必真的「毫無病痛」，更多時候是潛伏性疾病在沒有明顯徵兆下突然發作。例如心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等，常常潛伏多年，甚至在無痛性心肌梗塞、睡眠呼吸暫停發生時，於夢中悄然奪命。長者常見「諱疾忌醫」——不檢查、不坦白、不面對——令不少本可及早處理的問題，最終成為看似「毫無預警」的猝逝。



另一位經營飲食生意的老闆則笑言：「好多時社交網絡見到的所謂『突然走咗』，其實只是對我們突然。他本人與家人可能早知身體有事，甚至作好充分準備。難道人家要逐個與你通報病情？最無奈是大家根本無能為力，說穿了只會掃興。」他又提到跑馬地天主教墳場一副對聯：「今夕吾軀歸故土，他朝君體也相同。」短短數語，道盡生死無常與平等──今日我歸去，明日到你身，無人可以例外，不必驚訝。



健康教育基金會主席

關志康