劉偉利 - 養馬人的教訓 | 巨B講投資

愛馬仕的皮革工藝象徵永恆，但這個奢侈品牌最近卻暴露家族傳承中最脆弱的環節。唯一繼承人價值150億美元的股份，竟被他最信任的銀行家設計盜取。這場轟動社會的爭奪案，揭示了一個殘酷真相：缺乏系統性保護的世代財富，無論其外觀多麼堅固，都可能因一次信任背叛而崩塌。



這種困境，正是現代「家族辦公室」誕生的核心原因。其概念可追溯至19世紀末，當洛克菲勒家族建立第一個現代家族辦公室時，便是為了應對類似的挑戰：如何將龐大而複雜的工業財富，轉化為能跨代傳承的安穩體系。家族辦公室的本質，是將家庭視同一個需要永續經營的「機構」，其成立目的不僅在管理投資，更在於系統化地處理財富傳承、稅務規劃、法律風險，乃至家族價值與教育，從而將脆弱的個人信任，升級為穩固的制度保障。



一個設計完善的傳承計劃，其意義遠超簡單的財富分配。它像一份為家族未來繪製的航海圖，能確保即使某代繼承人無意或無力駕駛，船隻本身與所有乘客的權益，仍能依照既定航線安全前行。愛馬仕繼承人的遭遇，正是「個人信任」徹底取代「制度保障」所帶來的苦果。若有獨立的家族辦公室進行資產監督與制衡，並透過信託進行法律上的所有權隔離，如此巨額的股份移轉便難以悄然發生。



家族辦公室提供的，是一種「超越個人的智慧」。它理解財富的雙重本質：既是自由的翅膀，也可能成為詛咒的根源。沒有結構的財富，往往隨創始人的離去或一代人的判斷失誤而風流雲散。而專業的家族治理，能將情感、利益與法律清晰分離，讓財富成為滋養世代成長的土壤，而非猜忌與爭奪的戰場。



因此從愛馬仕的教訓中，我們看見的不僅是一個家族的失誤，更是一個歷久彌新的啟示：無論家族從事的是百年工藝還是前沿科技，創造財富需要的是眼光與勇氣，而守護財富需要的，則是紀律、遠見與對專業制度的敬畏。在鎂光燈照不到的財富管理室裏，真正的奢侈從來不是有形的珍品，而是那套能讓家族在時間長河中穩健航行、抵禦風浪的無形架構。這或許是這個以永恆著稱的品牌，為所有財富創造者上的一堂最深刻、也最昂貴的傳承之課。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利