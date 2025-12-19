利貞 - 中鐵價值重估可期 | 實力股起底

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國中鐵（390）今年首3季淨利潤下降15%，符合市場預期，並呈現跌幅逐季收窄。分季度看，第3季收入亦較首兩季跌幅收窄，第4季收入與利潤跌幅亦有望繼續收窄。此外，公司新簽定單穩健增長，在手定單儲備充裕。中國中鐵資源業務盈利能力優越，受惠銅鉬價格上漲，業績貢獻與價值重估空間可期。建議可於3.67元買入，中長線目標價4.7元。中國中鐵昨日收報3.8元，升0.02元，升幅0.53%。

　　截至2025年11月底，中國中鐵通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式，累計回購股份1050.15萬股，已回購股份佔公司總股本的比例為0.0425%，成交最高價為每股5.75元，成交最低價為每股5.63元，成交總金額為5999.91萬元（不包括交易費用）。

　　中國中鐵今年第3季新簽合同額4762.3億元，首3季累計新簽合同額1.58萬億元，按年增長3.7%。當中境內新簽合同額增1%，至1.42萬億元；境外升35.2%，至1666.4億元。截至2025第3季底，公司未完成合同額為75441億元，較2024年底增長9.6%，為公司2024年收入6.5倍，合同儲量充裕。

有望受惠十五五規劃

　　瑞銀認為，在「十五五」規劃期間，內地的基礎設施發展應與國家優先事項緊密結合。關鍵重點領域可能包括鐵路、水利和交通（特別是成本效益高的物流）、能源和城市基礎設施。當中偏好中國中鐵，考慮到其礦業業務敞口，能提供更多的盈利和估值槓桿。

　　今年9月，中國中鐵全資子公司中鐵資本與北京資信通機械租賃成立共同持股的豫誠壹號（溫州）股權投資中心，合共出資額12.4億元，經營範圍涵蓋以私募基金從事股權投資、投資管理及資產管理等業務。

　　中國中鐵截至2025年9月底，首3季營業收入7738.14億元（人民幣，下同），按年下降5.5%；淨利潤174.9億元，倒退15%，每股盈利64.2分。單計第3季，營業收入2627.2億元，下降4.5%；淨利潤56.64億元，倒退10%，每股盈利23分。截至9月底，未完合同額75440.9億元，較年初增加9.6%。

利貞 - 宏橋受惠鋁價向好 | 實力股起底
基於需求強勁與供應緊張，帶動基本金屬價格保持強勢，預期金屬價格存在進一步上升可能。在中國材料板塊中，鋁行業可以看高一線，相信明年鋁業基本面趨向堅實，配合中國產能上限，限制供應增長，海外新增供應亦保持溫和；加上低庫存及4500萬噸產能上限，將為鋁價提供良好支持。行業中看好中國宏橋（1378），建議可於30.5元買入，中長線目標價38.8元。中國宏橋昨日收報31.54元，升0.5元，升幅1.61%。
2025-12-18 02:00 HKT
