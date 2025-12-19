張日強 - 貨尾盤乘勢「雙軌」並行推售策略 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛轉趨平穩，發展商推盤步伐明顯放慢了下來，目前市場上只有西沙大型新盤正在軟銷，並部署於下周聖誕前後正式開價，在大盤未正式出擊前夕，市場部分貨尾盤則趁勢推出應市，當中包括啟德及元朗貨尾盤，由於上述貨尾盤連番銷情不俗，故亦把握這段空檔時機，分別採取招標及公開發售「雙軌」並行，始終招標可以在此段時間測試出市場買家的承接力，從而部署下一輪推售策略。



事實上，臨近年尾，發展商推盤步伐明顯放慢下來，加上市況已轉趨平穩，一般都是明年初會出現樓市小陽春的情況，並且仍需等待下周西沙大盤的開價，故市場只有貨尾盤應市，全新大型新盤推售便慢了下來。



張日強