Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 貨尾盤乘勢「雙軌」並行推售策略 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
40分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

整體樓市氣氛轉趨平穩，發展商推盤步伐明顯放慢了下來，目前市場上只有西沙大型新盤正在軟銷，並部署於下周聖誕前後正式開價，在大盤未正式出擊前夕，市場部分貨尾盤則趁勢推出應市，當中包括啟德及元朗貨尾盤，由於上述貨尾盤連番銷情不俗，故亦把握這段空檔時機，分別採取招標及公開發售「雙軌」並行，始終招標可以在此段時間測試出市場買家的承接力，從而部署下一輪推售策略。

　　市況轉趨平穩，受到本港銀行未有跟隨美國的減息步伐，新盤未有急速進攻，反而發展商需要更多時間看清形勢再作部署，目前市場上只有西沙大型新盤頻頻軟銷，並計劃於下周聖誕前後正式開價，由於上述大盤於今年5月首度開售時瞬間沽出逾1500伙的佳績，市場都觀望該盤最新開價後再作部署，以致市場暫時仍未有其他新盤應市，目前市場上只有部分貨尾盤推出，當中包括啟德及元朗鐵路上蓋盤，由於上述兩盤連番開售都取得不俗銷情，故在此段時間採取招標及公開發售「雙軌」方式並行，以便測試出市場買家的承接力，尤以近期的成交可反映真實市況，以部署下一輪的最新推售策略。

　　事實上，臨近年尾，發展商推盤步伐明顯放慢下來，加上市況已轉趨平穩，一般都是明年初會出現樓市小陽春的情況，並且仍需等待下周西沙大盤的開價，故市場只有貨尾盤應市，全新大型新盤推售便慢了下來。

張日強

最Hit
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海悼英雄 女友泣輓：不思量，自難忘
01:43
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海致敬英雄 李家超等多名官員到場悼念
突發
7小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
7小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
10小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
廖碧兒做講師全英語授課身材大走樣 自我介紹「TVB明星」 網民：我們都認不出她是誰
廖碧兒做講師全英語授課身材大走樣 自我介紹「TVB明星」 網民：我們都認不出她是誰
影視圈
6小時前
前TVB金牌司儀大女豪宅曝光 巨廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚
前TVB金牌司儀大女豪宅曝光 巨廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚
影視圈
12小時前
港夫婦遊日租跑車違規落場玩飄移 壞車圖隱瞞被行車紀錄踢爆 業界：極危險兼不獲保險理賠
01:52
港夫婦遊日租跑車違規落場玩飄移 壞車圖隱瞞被行車紀錄踢爆 業界：極危險兼不獲保險理賠
社會
5小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
14小時前
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
01:08
上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒
突發
9小時前
更多文章
張日強 - 銀主拍賣場忽然旺起來 | 樓聲隨筆
市況轉趨平穩，二手樓連番錄得投資客入市步伐，並專門搶吸高回報細價屋苑筍盤，至於另一個尋覓平盤的戰場首推銀主拍賣場，日前拍賣行舉行的一場銀主盤拍賣，隨即吸引逾150名準買家到場競逐，由於銀主開價吸引，當中有14伙迅速獲市場買家承接，當中不乏用家及投資者，從上述拍賣場競搶的實況來看，預期市場不少買家都有意向銀主拍賣場埋手尋覓平盤。 　　市場氣氛漸見好轉，二手樓市場表現不俗，受到多項利好消息帶動，
2025-12-18 02:00 HKT
樓聲隨筆