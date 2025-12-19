大行晨報 - 鎊匯高位橫行 醞釀回調風險｜大行晨報

美元本周先跌後喘穩，此前在周二的就業數據公布後走軟，但這一走勢很快就逆轉，市場似乎對美國聯儲局在1月減息可能性抱有懷疑。聯儲局理事沃勒周三表示，在就業市場疲軟加劇的情況下，儲局仍有減息空間。美匯指數周四日間回見至98.50水平附近，距離周二觸及的10月初以來最低水平98.14不遠。



市場正等待本周多間央行公布政策決定，包括周四的英倫銀行和歐洲央行，以及今日的日本央行，預計日本央行將把利率上調至30年來最高水平。此外，今日美國將公布備受聯儲局關注的個人消費支出（PCE）物價指數。



英倫銀行周四以5比4的微弱多數投票，決定減息0.25厘，至3.75厘，英鎊兌美元隨後稍見走穩。儘管央行減息，但其內部激烈的分歧以及未來政策路徑的謹慎訊號，被市場解讀為「不夠鴿派」。



日央行今勢加息



英倫銀行此次減息決策反映多數官員認為，通脹正以足夠快速度降溫，為在2026年進一步放寬政策提供條件。然而，會議紀錄及行長貝利表態均顯示，央行對未來政策路徑持高度謹慎態度。央行採用新的措辭，強調隨着利率逐漸接近「中性利率」，未來關於進一步寬鬆的決定，將需要更精細的權衡。



英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數有初步回落跡象，而匯價近日一直受制於1.34區間，故短期若仍未可進一步破位下，則要留意即將出現的調整風險。英鎊黃金比率計算38.2%及50%的回調幅度為1.3285及1.3235，61.8%幅度則會看至1.3185，較大支持位料為1.3090水平。至於英鎊阻力位預料為1.3450，較大阻力可留意1.35關口，之後關鍵指向9月17日高位1.3726以至1.38關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

