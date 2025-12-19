大行晨報 - 通脹持續降溫 英鎊走勢回軟｜大行晨報

最近英國通脹表現顯著降溫趨勢，這對市場和政策制定者而言，都是一個值得關注的現象。根據最新數據，英國11月消費物價指數（CPI）按年升幅由10月的3.6%，大幅減少至3.2%，創8個月以來最低水平。扣除食品、能源、酒類及煙草等價格的核心CPI，亦同樣下降至3.2%。

值得注意的是，英國此次通脹數據不僅低於市場預期，還加大對英倫銀行在今個月減息的預期。執筆之時，英倫銀行尚未公布議息結果。市場普遍認為，減息0.25厘的可能性接近100%。受此影響，英鎊兌美元匯率未能維持在1.34以上，反映市場對貨幣政策擔憂。

央行或加快減息步伐

隨通脹的放緩，英倫銀行減息理由越發明確。而且，英國勞動市場持續疲弱，就業人數自2024年首季以來，首次出現負增長，加上招聘成本仍在上升，這些因素都顯示未來勞動市場可能面臨更大的挑戰。

另外，英國通脹降低可能會進一步增加明年加快減息的風險。根據市場分析師預測，英倫銀行利率可能需從目前的4厘，進一步減至2.75厘才會見底。這樣的變化，將使英鎊兌美元可能逐步下滑至1.22，特別是在與其他主要貨幣的比較中，英鎊將可能跑輸。

英國通脹放緩以及市場對減息高度預期，將在未來幾個月對經濟和匯市產生影響。隨英倫銀行貨幣寬鬆政策預期，英鎊兌美元在1.3474出現阻力，現階段有機會回調至1.329至1.325水平見支持，現階段宜靜候英鎊買入機會。

光大證券國際產品開發及零售研究部