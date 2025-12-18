Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利貞 - 宏橋受惠鋁價向好 | 實力股起底

利貞
2小時前
基於需求強勁與供應緊張，帶動基本金屬價格保持強勢，預期金屬價格存在進一步上升可能。在中國材料板塊中，鋁行業可以看高一線，相信明年鋁業基本面趨向堅實，配合中國產能上限，限制供應增長，海外新增供應亦保持溫和；加上低庫存及4500萬噸產能上限，將為鋁價提供良好支持。行業中看好中國宏橋（1378），建議可於30.5元買入，中長線目標價38.8元。中國宏橋昨日收報31.54元，升0.5元，升幅1.61%。

　　預期在全球需求的強勁增長、銅價上漲的共振及健康的冶煉利潤率形勢下，預期鋁業明年前景仍佳。中國宏橋主要從事鋁產品的生產與銷售，目前集團鋁產品包括液態鋁合金、鋁合金錠、鋁母線、鋁合金加工產品及氧化鋁產品。公司更於本月獲納入富時中國50指數。中國宏橋目前估值不高，2026年預測市盈率為10倍。

獲納富時中國50指數

　　儘管海外產能提升較慢，中國宏橋在中國的鋁產能幾乎達到最大運轉。此外，電動車、能源和電子產品等需求強勁，加上原材料成本相對穩定，令中國宏橋處於有利地位，並將推動進一步重新評估。

　　花旗研究報告指，行業數據顯示，今年11月27日至12月3日期間，中國鋁總產量按周持平，按年上升3%，當中鋁坯（Aluminum Billet）產量按周持平，按年上升7%。庫存方面，截至12月4日，鋁坯加鋁錠（Aluminum Ingot）總庫存為87.8萬噸，按年上升3%。反映產量及庫存數據健康。

　　此外，中國宏橋持股22.98%附屬宏創控股計劃以發行新股向宏拓實業現有9位股東（包括魏橋鋁電）購買宏拓實業100%股權，交易已獲深圳證券交易所併購重組審核委員會初步審核通過。中國宏橋截至2025年6月底止的中期業績，收入810.39億元（人民幣，下同），按年增加10.1%，主要是鋁合金產品及氧化鋁產品銷售價格上漲，銷售數量亦有所增加；純利123.61億元，增長35%，每股盈利1.314元，不派中期息，上年同期派息59港仙。上半年毛利208.05億元，上升16.9%；毛利率25.7%，上升1.5個百分點。其中氧化鋁產品毛利率約28.8%，鋁合金加工產品毛利率約23.3%，分別提升3.4個及2.3個百分點，主要受惠銷售量及銷售價上升。

利貞

