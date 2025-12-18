聞風至 - 中國太平現價仍吸引 | 鮮股落鑊

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至
2小時前
專欄
內地股市周三午後發力，帶動港股止跌回升。恒生指數輕微高開8點，早段曾回落至25168點，跌67點。隨後呈窄幅上落。及至午後跟隨A股走高，最高見25494點，漲259點，全日收市報25468點，升233點。全日成交金額回落至1831.4億元。

　　國家金融監理總局早前發布《關於調整保險公司相關業務風險因子的通知》（下稱：《通知》），為國內保險業帶來根本性的改變，效果等同於提高可用資本效率，呈現出類似加槓桿的結果，來年內險的投資回報或成為推動股價上升的新動力，中國太平（966）現價仍然吸引。

內地保險業迎大變動

　　雖然《通知》篇幅不長，但對內地保險業的影響卻是結構性的。這次調整的核心，是下調部分資產與業務的風險因子，包括長期持有的滬深300、紅利低波動指數成分股、科創板股票，以及出口信用保險與海外投資保險等業務。風險因子下調意味着資本佔用下降，保險公司在不增加資本金的情況下，便能承載更大的投資與承保規模。

　　換言之，這並非傳統意義上的「加槓桿」，但其效果卻等同於提高可用資本效率、提升資本乘數，對行業的資本回報率（ROE）構成正面推動。對於資本相對緊張的中小保險公司，這是直接的「資本釋放」；對大型保險集團而言，則意味着更大的投資靈活度與更高的長期回報潛力。

　　在這個背景下，中國太平值得重新審視，該股於今年上半年純利按年上升12.2%，至67.64億元，惟表現未能令市場滿意，高盛於績後上調目標價卻給出「沽售」評級，花旗同樣上調目標價但給出「中性」評級。

　　踏入2026年，內險行業有上述的重大改變，一方面，《通知》帶來的資本效率提升將在新一年全面反映於償付能力與投資收益；另一方面，市場對2026年「開門紅」的憧憬亦正在升溫，可望成為推動內險板塊情緒改善的重要催化劑。

　　據報，已有多間保險公司已提前推出2026年「開門紅」產品，並在銀行渠道加大推廣力度。中國太平作為估值仍處低位、具政策背景、資產配置能力穩健的保險集團，有望在2026年迎來投資價值重估。

聞風至

