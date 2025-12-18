張日強 - 銀主拍賣場忽然旺起來 | 樓聲隨筆

市況轉趨平穩，二手樓連番錄得投資客入市步伐，並專門搶吸高回報細價屋苑筍盤，至於另一個尋覓平盤的戰場首推銀主拍賣場，日前拍賣行舉行的一場銀主盤拍賣，隨即吸引逾150名準買家到場競逐，由於銀主開價吸引，當中有14伙迅速獲市場買家承接，當中不乏用家及投資者，從上述拍賣場競搶的實況來看，預期市場不少買家都有意向銀主拍賣場埋手尋覓平盤。



市場氣氛漸見好轉，二手樓市場表現不俗，受到多項利好消息帶動，準買家更四出尋覓筍盤，除了透過代理行於市場上的放盤搜羅平盤外，其中拍賣場更是主要尋覓筍盤的渠道，尤其是銀主拍賣場推出拍賣的平盤，最主要是銀主開價較吸引，大部分都採取「要錢唔要貨的策略」，除非沒有準買家出價，或出價未到銀主的要求，一般都是低市價沽貨，只要銀主底價與拍賣價相差不會太遠，銀主都會傾向出售，加上開價更低市價逾20%或以上，極具吸引力，所以引領不少用家及投資者參與角逐。



日前沽出的14項銀主盤，包括何文田匯景大廈中層A室，銀主開拍價1030萬元，獲搶高14%以1175萬元連1車位拍出，呎價10103元。另外，鰂魚涌南豐新邨1座中層D室，開拍價490萬元，獲5組實客搶高18%以580萬元拍出，呎價11240元。另外，大埔新峰花園御峰豪園26座低層D室，開拍價455萬元，最終獲搶高至516萬元拍出，呎價6450元。其餘單位包括屯門華都花園、沙田穗禾苑、馬鞍山錦英苑等。



張日強