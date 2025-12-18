Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 銀主拍賣場忽然旺起來 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

市況轉趨平穩，二手樓連番錄得投資客入市步伐，並專門搶吸高回報細價屋苑筍盤，至於另一個尋覓平盤的戰場首推銀主拍賣場，日前拍賣行舉行的一場銀主盤拍賣，隨即吸引逾150名準買家到場競逐，由於銀主開價吸引，當中有14伙迅速獲市場買家承接，當中不乏用家及投資者，從上述拍賣場競搶的實況來看，預期市場不少買家都有意向銀主拍賣場埋手尋覓平盤。

　　市場氣氛漸見好轉，二手樓市場表現不俗，受到多項利好消息帶動，準買家更四出尋覓筍盤，除了透過代理行於市場上的放盤搜羅平盤外，其中拍賣場更是主要尋覓筍盤的渠道，尤其是銀主拍賣場推出拍賣的平盤，最主要是銀主開價較吸引，大部分都採取「要錢唔要貨的策略」，除非沒有準買家出價，或出價未到銀主的要求，一般都是低市價沽貨，只要銀主底價與拍賣價相差不會太遠，銀主都會傾向出售，加上開價更低市價逾20%或以上，極具吸引力，所以引領不少用家及投資者參與角逐。

　　日前沽出的14項銀主盤，包括何文田匯景大廈中層A室，銀主開拍價1030萬元，獲搶高14%以1175萬元連1車位拍出，呎價10103元。另外，鰂魚涌南豐新邨1座中層D室，開拍價490萬元，獲5組實客搶高18%以580萬元拍出，呎價11240元。另外，大埔新峰花園御峰豪園26座低層D室，開拍價455萬元，最終獲搶高至516萬元拍出，呎價6450元。其餘單位包括屯門華都花園、沙田穗禾苑、馬鞍山錦英苑等。

張日強

最Hit
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
13小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
11小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
13小時前
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
10小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
9小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
14小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
17小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
2025-12-16 20:00 HKT
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
20小時前
更多文章
張日強 - 大盤乘勢搶聖誕檔期出擊 | 樓聲隨筆
整體樓市氣氛向好，新盤及二手樓市場表現尚算穩定，發展商採取按部就班策略推盤，未有加快搶攻。其中西沙新盤近日明顯積極部署，發展商於於過去1周先後為該盤進行軟銷，並最快可於下周上載樓書，部署於聖誕檔期出擊。由於該盤1期於今年5月推售，並迅速沽出逾1500伙，成績相當理想，今次推售2期相信亦備受市場追捧，有關開價將會成為全城焦點。 &nbsp;　　市場氣氛持續好轉，雖然上周美國聯儲局減息，惟本港未
2025-12-17 02:00 HKT
樓聲隨筆