黃德几 - 同程旅行受惠特長春節｜開工前落盤/頭條名家本周心水

黃德几
2小時前
專欄
　　同程旅行（780）第三季收入55.09億元人民幣，年增10.4%；經調整EBITDA 15.10億元，年增14.5%，利潤率27.4%；經調整淨利潤10.6億元人民幣，年增16.5%，淨利潤率19.2%。年度付費用戶2.53億，年增8.8%；過去12個月服務人次突破20.19億，年增7.3%，雙雙創歷史新高，反映年輕用戶群及大眾旅遊需求強勁。

　　2026年春節假期達9天（2月15日至23日），為近年最長，若拼假可達12至13天，預料出遊人次年增逾25%，總消費或破萬億元，將大幅帶動平台定單。

　　中日關係影響下，內地遊客轉向南韓，出境熱門目的地首位已易主。首爾、濟州、釜山等機酒套餐搜索量暴漲逾300%，同程平台南韓產品定單急升。平台AI工具DeepTrip大派用場，用戶簡單輸入目的地，即生成完整行程推薦，維持高轉化率。

　　國內旅遊則升級明顯，消費者偏好深度個性體驗，如文化沉浸、鄉村度假及秘境探索。同程豐富相關產品，精準捕捉需求，推動品質增長。

　　10月完成收購萬達酒店管理公司100%股權，納入萬達嘉華、文華、瑞華等高端品牌。在營酒店近3000間，籌備中1500間，未來靠管理及加盟費獲穩定高毛利收入。

　　DeepTrip覆蓋百萬用戶，提升效率；ESG評級升至MSCI AAA，全球旅遊業前5%，增強品牌吸引力。

　　技術上，STC及MACD有買入訊號，可考慮50天線21.9元吸納，中線目標24.9元，不跌穿250天線20.7元可以繼續持有。

Usmart盈立證券研究部執行董事
黃德几
 

開工前落盤/頭條名家本周心水