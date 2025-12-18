郭家耀 - 冠忠巴士上望3.4元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

冠忠巴士（306）早前公布中期業績，期內收入12.58億元，按年增加13.1%。盈利6690萬元，增長9.5倍，每股中期息4仙，另派特別息每股6仙。公司表示，盈利增加主要因港出入境人次增長，顯著帶動客運需求，期間主營業務收入增加；燃油價格下降導致燃油成本減少，整體毛利率持續改善；以及香港銀行同業拆息普遍下降，降低期間的借貸成本。隨着多項關鍵基建項目落成，為集團跨境業務增長創造有利條件。公司早前公布連同聯營成都西部旅遊投資與潛在買方-阿壩大九寨旅遊及天府文化定立意向協議，擬出售理縣畢棚溝旅遊開發85.3%股權，以專注於發展香港的核心業務。透過出售股權，可釋放公司於內地非核心業務的投資價值，從而專注於發展香港的核心業務，把資源投放於更具成長潛力的領域。目標價3.4元；入巿價2.8元；止蝕價2.6元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀

