郭家耀 - 冠忠巴士上望3.4元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

郭家耀
2小時前
產經 專欄
　　冠忠巴士（306）早前公布中期業績，期內收入12.58億元，按年增加13.1%。盈利6690萬元，增長9.5倍，每股中期息4仙，另派特別息每股6仙。公司表示，盈利增加主要因港出入境人次增長，顯著帶動客運需求，期間主營業務收入增加；燃油價格下降導致燃油成本減少，整體毛利率持續改善；以及香港銀行同業拆息普遍下降，降低期間的借貸成本。隨着多項關鍵基建項目落成，為集團跨境業務增長創造有利條件。公司早前公布連同聯營成都西部旅遊投資與潛在買方-阿壩大九寨旅遊及天府文化定立意向協議，擬出售理縣畢棚溝旅遊開發85.3%股權，以專注於發展香港的核心業務。透過出售股權，可釋放公司於內地非核心業務的投資價值，從而專注於發展香港的核心業務，把資源投放於更具成長潛力的領域。目標價3.4元；入巿價2.8元；止蝕價2.6元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
 

郭家耀 - 宏橋目標價36元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　中國宏橋（1378）首3季業績表現強勁，主要受惠鋁價上漲。公司亦將更多產能向雲南轉移，降低鋁生產電力成本。公司預計在雲南產能將進一步增加，目標年底達216萬噸。宏橋積極回購股份，加上高派息政策，後市展望樂觀。目標價36元，入巿價30元，止蝕價27元。 　　筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份。 港灣家族辦公室 業務發展總監 筆者為證監會持牌人 郭家耀
2025-12-15 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水